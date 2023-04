Így változott meg a Räikkönen család élete az F1 után

A 2021-es Abu Dhabi Nagydíj persze egyéb okok miatt vált híressé, de az volt egyben 2007 bajnokának utolsó futama is. Räikkönen többször is elmondta, hogy nincsenek konkrét tervei a jövőre nézve, egyszerűen csak szeretné élvezni az életet, és minél több időt töltene el feleségével és gyermekeivel, akik már most a versenyzés felé kacsintgatnak.

A helyzet azonban az, hogy Minttu Räikkönen időközben újra várandós lett, tehát jön a harmadik baba, ami szerinte nem történhetett volna meg akkor, ha férje még mindig a száguldó cirkusszal járja a világot.

„Van egy fiunk és egy lányunk, ami szerintem tökéletes. Utána viszont a férjem visszavonult és többet volt otthon. Nem lennék most itt terhesen a harmadik gyermekünkkel, ha még mindig versenyezne” – ismerte el Minttu egy Vogue-nak adott interjúban.

„Örülök, hogy szeret időt tölteni a gyerekekkel – nagyon jó ebben. Most egyértelműen más a helyzet, hogy már két szülő van odahaza.” A versenyzés persze ettől függetlenül a család vérében van, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a nyolcéves Robin gokartversenyeken indul, és futamot is sikerült már nyernie.

Eközben az ötéves lányukat, Riannát is érdeklik a motorsportok, tehát könnyen meglehet, hogy idővel ismét látjuk majd feltűnni a Räikkönen nevet valamilyen nemzetközi sorozatban. Minttu persze elmondta, hogy bármit is akarnak csinálni a gyermekei, ő támogatni fogja őket.

Mindezektől függetlenül persze azért a korábbi F1-es bajnok sem állt le teljesen, hiszen nemrég például élete második NASCAR-futamát teljesítette Texasban, és egyáltalán nem zárta be az ajtót a további megmérettetések előtt sem, szóval könnyen lehet, hogy látjuk majd még őt az amerikai szériában. Egyelőre azonban továbbra is a család az első.

