Így üvöltözött a büszke F1-es apa a rádióban: irány a Red Bull-Honda?

Daniil Kvjat még mindig csak 25 esztendős, de már 83 start szerepel a neve mellett a Forma-1-ben. Igaz, ez több is lehetne, ha a tavalyi évet nem kellett volna kihagynia, amikor a Ferrari szimulátoros tesztpilótája volt, miután a Red Bull nemcsak a top-csapatától, de a Toro Rossótól is elküldte. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy az orosz kikerült a Red Bull családjából.

Akkor senki nem gondolhatott arra, hogy Kvjat még visszatérhet, ráadásul ilyen hamar, és a lehetőséget pont a Red Bull adja meg számára. Daniil Vyacheslavovich Kvjat fejben is összerakta magát, és hétvégéről hétvégére bizonyítja, hogy megérdemli a helyet a rajtrácson, miközben egyre több az olyan pletyka, hogy 2020-tól akár újra a Red Bull Racingnek versenyezhet, mivel Pierre Gasly nem elég meggyőző.

A Red Bullnál egyelőre kitartanak a francia mellett, de Kvjat és az újonc Alexander Albon is életképes opciónak tűnik, ha a vezetőség úgy dönt, visszafokozza Gaslyt, aki a Német Nagydíjon nullázott, míg a csapattársa, Max Verstappen megnyerte a futamot és továbbra is magabiztosan áll a két Ferrari előtt a bajnokságban. A holland 21 pontra közelítette meg az előtte lévő Valtteri Bottast, aki Hockenheimben egy nagyon nagy lehetőséget vett el magától arra, hogy drasztikusan csökkentse a hátrányát az éllovas Lewis Hamiltonnal szemben.

Kvjat ezzel a dobogóval a 8. helyre ugrott fel a bajnokságban, közvetlen Sainz mögé, aki lassan már 50 pontos, így a középmezőnyt tekintve magabiztos az előnye. A 27 pontos Daniil a vasárnapi dobogóra már édesapaként állhatott fel, mert előző éjszaka megszületett az első gyermeke.