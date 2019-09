Így ütközött Raikkönen és Verstappen a Belga Nagydíj rajtjánál (videó)

A harmadik rajtsorból, egymás mellől rajtolhatott el Max Verstappen és Kimi Raikkonen Belgiumban – a holland az ötödik, a finn a hatodik pozícióból kezdhette meg a versenyt. Verstappen nem kapta el jól a rajtot, Raikkönen előrébb tudott kerülni, azonban az 1-es kanyarnál összeértek. Verstappen emiatt nem sokkal később kiesett, Raikkönen autója pedig megsérült.

Max Verstappen így nyilatkozott a történtekről: „A rajtom nagyon nem sikerült jól, a reakcióm messze nem volt a legjobb, majd még a kerekeim is kipörögtek. Talán Kimi azt hitte, már nem is vagyok a közelben, szerintem nem is látott. Ő visszatért a megszokott ívre, összeütköztünk, és a vezérlőmű eltörött – ezért mentem a falba. De ilyen a versenyzés…”

A lenti videón megtekinthető, hogy pontosan hogyan történt a két pilóta ütközése, amelyért végül nem osztottak büntetést a stewardok.