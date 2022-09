Így ünnepelte az Alfa Romeo Monza 100. születésnapját a belvárosban driftelő Bottasszal – videó!

Az idén már százéves monzai aszfaltcsík a Ferrari által is meg lett ünnepelve, hiszen a csapat pilótái sárga öltözetben és sárga elemekkel az autókon versenyeztek az idei Olasz Nagydíjon, mindezt a legendás aszfaltcsík tiszteletére. Természetesen az Alfa Romeo sem maradhatott ki az ünneplésből, bár ők ezt másképp valósították meg.

A milánói márka a múlt héten tartott egy ünnepséget, melyen rengeteg legendás konstrukció vonult fel és a limitált, 500 darabban gyártott Alfa Romeo Giulia GTA-ból is megjelent száz darab a rendezvényen. A szombati napon ellátogattak a monzai aszfaltcsíkra is, ahol felsorakoztak a múlt és a jelenkor legvadabb Alfái is.

Az olasz csapat 1950-ben ezen a pályán szerezte meg első Forma-1-es világbajnoki címét, Nino Farina vezetésével. Ebben az évben ez volt a hetedik, egyben pedig utolsó futam a naptárban. A Forma-1 történetének első szezonját Farina úgy nyerte meg, hogy csapattársa és bajnoki riválisa, Fangio a pole-ból indulhatott, azonban a versenyen meghibásodott a sebességváltója, így a harmadik helyről rajtoló Farina örülhetett a végén.

A videó elején Valtteri Bottas egy régi Alfetta volánja mögé ül, hogy tökéletes legyen a koridézés, majd a csapat finn pilótája egy modernkori Forma-1-es autóra vált a monzai aszfaltcsíkon, nem sokkal később pedig bejárja Milánó utcáit, kicsit meg is forgatja az autót a belvárosban, a videó végén pedig átül az Alfa új modelljébe, a Tonale-be és otthagyja az út szélén F1-es autóját. A videó ezen a linken megtekinthető.

