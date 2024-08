Így tűri a Red Bull, ha a második legerősebbek az F1-ben

Mióta hazai futama is ott van a Forma-1 versenynaptárában, Max Verstappen először nem tudott nyerni a narancs tömeg előtt. A Holland Nagydíjon Verstappent masszívan megverte az időmérőn Lando Norris a McLarennel – három tizedet kapott -, és bár Norris újabb dadogó rajtja az első helyébe került, hamarosan visszavette azt és elhúzott, végül 22,9 mp-cel verve Verstappent.

Az, hogy a McLaren az élen van, nem új, ugyanis elsősorban maguk voltak az akadálya annak, hogy Miami és Magyarország mellett máshol is nyerjenek a nyári szünet előtt, Norris győzelmének mértéke a holland oroszlánbarlangban megrendítő erejű lehet, akkor is, ha az egyéni pontversenyben a hátránya továbbra is 70 pont.

Ami korábban botlásnak tűnt a Miamihoz és Monacóhoz hasonló, buckásabb pályákon, ami a Red Bull egy alapvető gyenge pontját mutatta meg, már olyan pályákon is látható, ahol korábban nem volt ellenfele a bajnoki címvédőnek.

Azonban bár kevesen várták, hogy Norrisnak akár a bajnoki címre is lehet idén esélye, pontosan erre figyelmeztetett hevesen Verstappen hónapokig, miközben a Red Bull nem tudott sokkal több teljesítményt kifacsarni az RB20-as koncepciójából.

Miamitól kezdve Verstappen – aki sosem volt híres arról, hogy megválogatja a szavait – nyilvánosan és a színfalak mögött is sürgeti a csapatot, kapják össze magukat. Ausztriában, két hónappal ezelőtt így nyilatkozott:

„Összességében mindenki közelebb került, szerintem őszintének kell lenni. Mondhatjuk, hogy ez a normális, de szerintem nem az. Mindig jobbak akarunk lenni, ezért hozom ezt fel. Mondhatnám, hogy jó, Spanyolországban nyertünk, szóval minden rendben, de én nem így tekintek erre. Keményen kell dolgoznunk. Ha azt mondjuk, ez a normális, meg fognak minket előzni.”

Pontosan így is történt és a McLaren a Miamiba hozott, adu ásznak bizonyuló csomagja után újabbal érkezett Hollandiába, ami, úgy tűnik, szintén célba talált és javította aerodinamikai hatékonyságukat. A Red Bull közben a Magyarországon látott egyes fejlesztéseit visszavonta és Pierre Waché műszaki igazgató a Motorsport.comnak elismerte, lehet, hogy elérték a plafont az idei koncepcióval.

Verstappen Budapesten kifejezetten ideges volt, miután a hőn várt fejlesztések nem hozták a várt eredményt és a csapatrádióban intézett kirohanást versenymérnöke ellen a stratégia miatt, egy hét múlva, Spában külön békülnie is kellett Gianpiero Lambiaséval.

Azonban míg a született győztes Verstappen ez alapján a zandvoorti, narancsba öltözött lelátó előtt elszenvedett vereségét is fogadhatta volna így, akkora volt a különbség a McLarennel szemben, hogy nem maradt más, mint elfogadni, a Red Bull nem tudja mivel megállítani Norrist, még úgy sem, hogy a rajtnál átvették a vezetést.

Miután a rádióban elkezdte jelenteni, hogy az autó „nem reagál” a tetteire, Verstappen nem tudott mit tenni, hogy maga mögött tartsa Norrist és gyorsan spórolni kezdett, hogy a második helyet megtartsa, ahelyett, hogy megpróbálja erőltetni és valamiféle nyomás alatt tartani a McLarent. A leintést követően ismét arról beszélt, hogy riválisuk hatalmas előnye nem a semmiből jött:

„Nem tudtam mit tenni, szóval amikor megelőzött, a saját versenyemre koncentráltam, próbáltam behozni a második helyre. Szerintem az egész hétvége általánosságban rossz volt, meg kell értenünk, hogy miért.”

„Azonban az előző pár verseny sem volt már valami fantasztikus, szóval már az egy kicsit baljós volt a maga nemében. Tudjuk azért, hogy nem kell pánikba esni, csupán próbálnunk kell javítani a helyzeten. Ezen dolgozunk, de az F1 nagyon bonyolult.”

Christian Horner így vélekedett Verstappen higgadtabb reakciójáról: „Szerintem elfogadta. Tudta, hogy Lando autója ma gyorsabb és ezt már péntektől lehetett látni, szóval nagyon éretten versenyzett, elfogadva, hogy hét pontot átad Landónak, de többet nem szabad. A bajnoki címre kell gondolnia, eddig hét különböző futamgyőztes volt idén, szóval ha a győzelem nem lesz meg, minél több pontot kell biztosítani.”

Úgy tűnik, Verstappen már elégszer átadta az üzenetet csapatának és most már azon van, hogy a legtöbbet kihozva igyekezzen megőrizni negyedik bajnoki címét. De mit tehet a Red Bull, hogy megfordítsa a hajót és legalább esélye legyen megőrizni vékonyka, 30 pontos előnyét a konstruktőrök között? Mennyire aggasztó a zandvoorti hatalmas hátrány, amikor még olyan pályák vannak vissza, mint a tavaly gyenge pontnak bizonyuló Szingapúr?

Van pár tényező, ami miatt a 22 másodperces különbség nagyobb, mint ami valójában van a két autó között, a Red Bull például elismerte, hogy nagyobb leszorítóerővel kockáztattak, ez azonban nem fizetődött ki. Verstappen az egyenesekben tehetetlen volt Norris ellen, de mivel a gumikopástól igyekeztek védekezni, az pedig nem volt olyan súlyos, mint amire számítottak, hiába áldozták be erre a köridőt.

Horner arra is rámutatott, hogy az új padlólemez, amit Perez használt „jobban működött”, mint a Verstappen autóján lévő régi változat, azaz a holland itt is hagyott némi időt elkallódni. Ez azonban nem elég cukormáz a valóságon és mivel nincs azonnali megoldás a problémára, még akkor sem, ha a párhuzamosan használt csomagok válaszokat adhatnak Verstappen kérdéseire az RB20 romlott egyensúlyáról. Horner:

„Nyilván nem valami kellemes 22 másodperccel kikapni, de ez mutatja, hogy ha az autó a megfelelő működési ablakban van, ahogy korábban láttuk, abból ilyen eredmény lesz. De ez nem ijeszt meg minket, csak arra koncentrálunk, hogy muszáj fordítanunk, hogy el kell találni a dolgokat.”

„A nyomás már rajtunk van, reagálnunk kell. Hozzászoktunk már az évek alatt, hogy a bajnoki címért kell harcolnunk, szóval mélyre ásunk és mindent, amink van, be fogunk vetni a harcban a hátralévő kilenc versenyen.”