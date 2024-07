Így tudta meg Magnussen, hogy az év végén távoznia kell a Haastól

A Magyar Nagydíj előtt, csütörtökön jelentette be a Haas, hogy megválnak Kevin Magnussentől. A dán 2017 óta szerepelt az amerikai csapatnál, csak egy szezont hiányzott 2021-ben, amikor inkább Mick Schumachert és Nyikita Mazepint választották.

Magnussené volt a gárda első pole pozíciója a 2022-es Brazil Nagydíjon, de Nico Hülkenberg tavalyi érkezése óta nem igazán találja a formáját. Várhatóan Esteban Ocon fogja őt váltani, míg Oliver Bearman érkezését már Silverstone-ban bejelentették.

Magyarországon a média képviselőinek Magnussen elmondta, hogy tudta meg, hogy nem mellette döntöttek és hogy mi volt az első reakciója a hírre: „Telefonon kaptam a hírt. Igazából már a legelejétől kezdve a Haasnál voltam a Forma-1-ben, teljesen a család tagjának érzem magam.”

„Furcsa lesz otthagyni őket az év végén, de mindennek vége van egyszer és még elég korán vagyunk. A Haas elég korán megszerezte magának a pilótákat 2025-re, ahogy szerették volna, de még vannak ülések és megértem, miért döntöttek így.”

A Haas erősen indította a 2024-es idényt, féltávnál a hetedik helyen állnak a konstruktőrök között, négy ponttal az RB mögött. Magnussen elismerte, szeretett volna tovább maradni a Haasnál, hogy lássa a mostani lendületük „gyümölcseit” is:

„Igen is és nem is. Szerettem volna maradni? Igazából szerintem jó lett volna látni a mostanság itt kiépített lendület gyümölcseit, érdekes lett volna, de szerintem vannak más érdekes projektek is és a Forma-1-ben is vannak szabad helyek. Szóval érdekes lehet.”

Magnussen elárulta, mivel még az Alpine, a Williams és a Sauber sem jelentette még be felállását 2025-re, „vizsgálja” a lehetőségeit. Arra a kérdésre, beszélt-e más csapatokkal, így felelt: „Igen, természetesen.”

„Nyilván Carlos miatt most megakadt a folyamat, de valamikor újra fog indulni, szóval egyelőre a legjobb, amit tehetek, hogy igyekszem jó versenyeket futni és akkor versenyben lehetek ezekért a helyekért, a dolgok majd összeállnak valamikor.”

„Sok embert ismerek. Mondjuk úgy, hogy vizsgálom a dolgokat, beszélgetek mindenkivel. Amikor biztos szerződésem volt a Forma-1-ben, akkor is mindig beszéltem emberekkel. Szóval nyilván most is, de ilyen, hogy konkrétan szerződésről tárgyaljunk vagy ilyesmi, nincsen.”