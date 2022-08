Így tolhat még ki az Alpine a McLarennel Piastrit felhasználva

Az Alpine tartalékosára, a 2021-es F2-es bajnok Oscar Piastrira a McLaren és az Alpine is igényt tart, miután a francia alakulattól váratlanul dobbantott Fernando Alonso, Wokingban pedig nem nézhették tovább ölbe tett kézzel, ahogyan Daniel Ricciardo rossz formája miatt süllyednek egyre mélyebbre a konstruktőri bajnokságban.

Piastri ügyét a Motorsport.com értesülései hétfőn, egy virtuális megbeszélésen tárgyalja az F1-es szerződésekért felelős testület (Contract Recognition Board, a továbbiakban CRB), és a tárgyalást követően 3 napjuk van döntést hozni arról, melyik fél rendelkezhet jogszerűen Piastri szerződésével.

A CRB-t Michael Schumacher ellentmondásos Benetton-szerződése után hozta létre az FIA, az elmúlt 20 évben a legfelkapottabb ügyük Jenson Button BAR-Williams szerződése volt, de kevésbé ragadt meg a köztudatban Timo Glock esete, aki szintén megjárta a CRB-t az F1-es bemutatkozása előtt, ő a Motorsport.com-nak így mesélt az élményeiről.

„2007-ben a BMW Sauber tesztpilótája voltam. A Toyota ülést ajánlott nekem, miközben a BMW-nek megvolt az opciós joga arra, hogy a promócióval megtartsanak, azonban ezt nem aktiválták időben, miközben azt kommunikálták, hogy igen.”

„Nem is emlékszem már hányan voltunk az irodában, mindkét fél ügyvédekkel érkezett, de végül is elég hamar kiderült, hogy a BMW nem is akart volna ülést adni nekem, így gyorsan végeztünk. Most hétfőn kicsit jobban elhúzódhatnak a dolgok.”

Glock azt is hozzátette, hogy ő is kíváncsi arra, hogy pontosan milyen jogi helyzetbe került Piastri.

Hiába hozna a CRB az Alpine-nak kedvező ítéletet, ez még nem jelenti azt, hogy az ausztrál pilóta náluk fog versenyezni 2023-ban, miután a kapcsolat komolyan megromolhatott Piastri menedzsmentjének manőverezése, és Piastri Twitter-bejegyzése miatt. Ebben az esetben az Alpine mondhatna egy komolyabb árat Piastri kivásárlására a McLarennek, akik már előszerződést kötöttek az újonccal, azonban egy sokkal kacifántosabb utat is választhatnának, hogy kiszúrjanak a McLarennel.

Nem kizárható ugyanis, hogy az Alpine inkább nyíltan elcserélné Piastrit az AlphaTaurival Pierre Gaslyért, ebben az esetben pedig a McLarennek kéne váratlanul utódot találnia Daniel Ricciardo helyére.

Amennyiben ez a meredek forgatókönyv nem is valósul meg, az Alpine csapatfőnöke, Otmar Szafnauer már kijelentette, hogy Piastri elvesztése esetén kompenzációért fognak perelni, hiszen csak idén több millió dollárt költöttek arra, hogy privát tesztlehetőséget biztosítsanak neki.