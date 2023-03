Így teljesítene egymás ellen a csúcson lévő Hamilton és Michael Schumacher a korábbi F1-csapatfőnök szerint

A Forma-1-ben statisztikailag Lewis Hamilton és Michael Schumacher áll az élen, mindketten 7 világbajnoki címet szereztek, és Hamilton 103, Schumacher 91 futamgyőzelemnél jár.

Schumacher korábbi F1-es csapatfőnökét, Eddie Jordant arról kérdezték, hogy ugyanolyan autóban hogyan teljesített volna egymás ellen a két ikon, hozzátéve, hogy a pályájuk csúcsán csapnak össze egymással:

„Lewis Hamilton és Michael Schumacher nagyon különböző korszakban volt a pályafutása csúcsán. Utálnám, ha látnám őket csatázni, mert igazi tűzijáték lenne. Schumacher jobban kitenné a könyökét, mint Hamilton, ugyanis Hamiltonban nagyobb mértékű a kontroll.”

„Ha hat futamot mennének egymás ellen, akkor szerintem 3-3 lenne. Kicsit bevállalósan azt mondom, hogy Hamilton hajszálnyival megelőzné Schumachert ugyanolyan autóban ülve.”

Jordan hosszabban is kitért Schumacherre, aki szerint a német pilóta mellé úgy igazolt Irvine, hogy a szerződésébe volt írva, hogy félre kell állnia a ferraris csapattársa elől:

„Schumacher olyan, mint bármelyik toppilóta. De nem tudsz eljutni erre a szintre, és nem tudsz győzelmi kultúrát teremteni, ha nem vagy agresszív és kemény, Schumacherben pedig megvolt mindkét tulajdonság.”

„A kritikusai még emlékeznek arra, hogy a Benettonnál szabálytalan padlólemezt használt, és arra is, hogy Monacóban leparkolta a kocsiját, hogy megszerezze a pole-t. Én is be voltam vonva, amikor Eddie Irvine a Ferrarihoz igazolt, és a szerződése szerint félre kellett állnia Schumacher elől, hogy megnyerhesse a versenyt. Nem ismerek más pilótát, aki így működött volna.”

„A Ferrari tolerálta ezt, és miért is panaszkodtak volna, hiszen egy rakás világbajnokságot nyertek. De nem láthattál ilyet Alain Prostnál, Niki Laudánál, Ayrton Sennánál vagy Lewis Hamiltonnál.”

„De ezért mondják azt néhányan, hogy Schumacher kissé túl ravasz volt a versenyzés kapcsán” – tette hozzá Jordan az OLBG-nek adott nyilatkozatában.