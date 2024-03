Így tartja a lelket Alonso a csapatban a Red Bull-dominancia alatt is

Fernando Alonso még a téli tesztek alatt keltett nagy feltűnést azzal, hogy kijelentette, 19 versenyző már tudja, hogy 2024-ben nem lesz világbajnok. Mindekkor azonban még csak fortyogott az azóta teljességgel kirobbant botrány a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner körül.

Bár a bikások valóban továbbra is uralják a mezőnyt és Max Verstappen is remekül rajtolt, a helyzet állítólag annyira elmérgesedett, hogy a holland versenyzőt már a Mercedesszel is hírbe hozták, akiknek csapatfőnöke, Toto Wolff elmondta, „nagyon szívesen” leigazolná a háromszoros világbajnokot.

Arra a kérdésre, hogy szerinte meghozna-e Verstappen egy ilyen sokkoló lépést, Alonso úgy felelt: „Nehéz ezt kívülről elmondani, de nyilván én is olvastam pletykákat. Az elmúlt két-három hónapban viszont már annyi mindent olvastam, elég nehéz elhinnem mindent, szóval inkább őt kéne kérdezni.”

Verstappen két kényelmes győzelemmel kezdte az idei évet, így az utolsó húsz versenyéből 19-en diadalmaskodott. Alonsótól azt is megkérdezték, hogyan tud motivált maradni, tudván, hogy csekély az esélye megverni a Red Bullokat, így válaszolt:

„Mindenkivel ez van, csak Max Verstappen az, aki nyerni tud, a többi tizenkilenc versenyző mind próbál az ő helyébe kerülni. Azzal pedig nem lesz jobb a teljesítményünk, ha felhúzzuk magunkat, szomorkodunk, vagy bármi mást csinálunk ahelyett, hogy dolgoznánk, megértenénk az autónkat, motiválunk mindenkit a cégnél és megtaláljuk az elveszett teljesítményt. Emellett meg is kell bíznunk azokban, akikkel együtt dolgozunk.”

Günther Steiner mindeközben arról beszélt, kit látna szívesen a Mercedesben, ha Verstappent nem tudják megszerezni.