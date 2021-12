Így szól Wolff 2022-es újévi üzenete

A csillagosok csapatvezetője egy rövid újévi üzenettel állt elő, amelyet a Mercedes különböző közösségi felületein lehet megtekinteni. Úgy tűnik, Toto Wolff készen áll arra, hogy jövőre visszavágjanak az idei vereséget követően.

Miután a Red Bull és Max Verstappen az egyéni bajnokságban le tudta őket győzni, a Mercedes részéről sokáig semmit sem lehetett látni és hallani, Lewis Hamilton pedig azóta sem nyilatkozott senkinek.

Az istálló viszont a kezdeti elégedetlenkedés után már többször is jelentkezett tartalommal a közösségi médiában, elbúcsúztatták például Valtteri Bottast, aki öt év után kerül az Alfa Romeóhoz, most pedig Wolff jelentkezett be.

„Köszöntök mindenkit. Ezzel véget ér az év, lezárul 2021. Voltak magasságok, és persze voltak mélységek is. Voltak dicső és voltak drámai pillanatok, de a nap végén ez jelenti azt, hogy igazán élünk.”

„Szóval szeretnék mindenkinek csodálatos új évet és boldog 2022-t kívánni! Előre és felfelé…” – hangzottak a csapatfőnök motiválóan ható szavai. Ezek alapján tehát úgy tűnhet, a Mercedes lassacskán majd maga mögött hagyja az idényzáró történéseit, és inkább az új szezonra koncentrál minden erejével.

