Így szól a 2021-es Honda motor - az AlphaTauri is beindította az autóját

A Red Bull kisebbik csapata, a Scuderia AlphaTauri is beindította a 2021-es autóját, az AT02-t, amelyet 2021-ben Pierre Gasly, és a Honda illetve a Red Bull juniorpilótája Cunoda Júki fog vezetni.

2020-ban Pierre Gasly egy fantasztikus futamgyőzelmet szerzett a csapatnak a monzai Olasz Nagydíjon, de máskor is ott volt a középmezőny sűrűjében, ezért is volt csalódott az AlphaTauri, hogy végül csak a 7. lettek a konstruktőri bajnokságban, pedig meggyőződésük szerint jobb volt az autójuk a Ferrariénál is.

A Red Bull és a Honda mai megegyezése természetesen azt is jelenti, hogy az AlphaTauri motorkérdése is megoldódott 2025-ig, ők is a Red Bull által átvett japán erőforrásokat fogják használni 2022-től kezdődően.

Az AlphaTauri lesz a második csapat a McLaren után, amelyik bemutatja a 2021-es autóját, a faenzaiak február 19-én, pénteken rántják le a leplet az AT02-ről. Az autótól már meglehetősen sokat lehet tudni a csapatfőnök Franz Tost, és a technikai igazgató Jody Egginton elmondásai alapján:

Az AlphaTauri idén is ugyanazzal a hátsó tengellyel versenyez majd, mint tavaly, ami egy az egyben a Red Bull 2019-es konstrukciójának felel meg. A csapat a fejlesztési zsetonjait minden valószínűség szerint egy új orrkúpra költi majd, ami azt jelenti, hogy ők is átállnak a Mercedes-stílusú vékony orra.

Még több F1 hír: Hivatalos: A Red Bull 2025-ig a Honda motorjait használja

Franz Tost azt is elárulta, hogy ki fogják használni a zsetonrendszer kiskapuját, tehát büntetlenól vehetnek majd át 2020-as Red Bull alkatrészeket, ezek is minden valószínűség szerint az autó elejét érinthetik.

Az AlphaTauri azt ajánlja, hogy mindenképpen fülhallgatóval nézzük meg az autójuk beindításáról szóló videót, mivel az 8D hangzást ígér:

Ma indították be először a 2021-es Alfa Romeo Ferrari motorját is.

Ajánlott videó: