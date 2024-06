Így szelídítette meg a Mercedes idei makrancos autóját

A Mercedes W15-öst a szezon kezdetén Lewis Hamiltonnak és George Russellnek is nehezére esett betörni, és mivel nem tudtak azonnal felelni arra, hogyan tudják belőle a gyors és lassú kanyarokban is kihozni a legtöbbet, az év elején elsősorban azon dolgoztak, hogy problémáik végére járjanak.

Miután azonban rájöttek, mi a teendő, üzemüket hadiipari tempóra állították át, hogy a lehető leggyorsabban megérkezzenek az alkatrészek, amik révén teljesítményük új életre kap és amivel Kanadában első, nem sprintversenyen elért idei dobogós helyüket is elérték.

És bár sokan az először Monacóban megjelent új első szárnynak tudják be ezt a javulást, valójában már pár futammal korábban beindult a folyamat, sőt, ha nem számítjuk a halo borításának átalakítását Kínában, az első komolyabb csomag a Miami Nagydíjon érkezett.

Ez a csomag kifejezetten a pilóták és mérnökök számára segített a megfelelő beállítások megtalálásában, emellett kicsit nyírtak az első szárnyból, módosították az első nyomtávrúd állásának szögén és egy nagyobb, redőnyszerű kivágásokkal rendelkező panelt raktak a motor mellé a hűtést segítendő.

Mercedes W15 floors comparison, Miami GP Fotót készítette: Giorgio Piola

Ami azonban fontosabb, hogy a padlólemezt és az annak szélén található szárnyat is megvagdosták, már készülve a W15-ös teljesítményét növelő elemek érkezésére, valamint a változó hasmagasságon való teljesítmény stabilizálására.

Ekkor még nem tudtuk felmérni a padlólemez alján történt változásokat, azok ugyanis rejtve vannak, de látva, hogy a felső felület mennyire megváltozott, kétségtelen volt, hogy alul is sokat dolgoztak a különféle járatokon.

Ehhez jöttek a padlólemez széli szárny lemezeinek változása, elöl, a felhajtott részen kettő helyett öt van belőlük és a méretük is megváltozott az egész szárny dőlésszögével együtt. Ezek a változások a szárnyat a padlólemezen tartó pöckök méretében, alakjában és helyében is módosítást idéztek elő, hogy a terhelés változását egyensúlyozzák, de a felső borítás is ki lett igazítva.

Mercedes W15 rear wing Imola comparison Fotót készítette: Giorgio Piola

A fejlesztések második szakasza a következő futamra, Imolára érkezett, ahol a csapat ismét az adott pályára jellemző elemekkel egészítette ki az autót, miközben a padlólemez újabb alkatrészekkel egészült ki.

Érdekes módon egy olyan új hátsó szárnyat is bemutattak Imolában, ami első lépésre visszalépésnek tekinthető, ugyanis kezdetben az Aston Martin által tavaly, Monacóban látott megoldást alkalmaztak a félig leválasztott csúcsrészen, azonban a W15-össel eleinte visszamentek ugyanoda és inkább az Alpine által használt, a csúcsrész felületét fedetlenül hagyó elemmel kezdtek dolgozni. Az imolai verzió azonban már saját kútfőből érkezett, ugyanis a két addig használt hátsó szárnyból ugyanúgy merít.

A legtöbb csapat, akik az Alpine példáját követik, a csúcsszekciót a vezérsík fölé nyújtják, ami miatt másfajta teljesítményt nyújtanak a körülötte lévő felületek, például a vezérsík, a szárnyvéglap vagy maga a csúcsszekció, amit szintén optimalizálnak.

A Mercedes ezt ötvözte azzal, hogy a csúcsszekción a szárny tartóelemét az Aston Martinhoz hasonlóan kívülre helyezte, amivel vélhetően több terük van a fentebb említett felületek alakján változtatni, ez pedig a teljesítmény javítására is több opciót enged meg.

Egyértelmű, hogy a hátsó szárny ezen generációja a későbbiekben is a csapat autójának egyik alappillére lett, ugyanis egy hét múlva, Monacóban ugyanennek az elemnek egy nagyobb leszorítóerejű változatával jelentkeztek. A Mercedes emellett egy kétsíkú alsó szárnyat is villantott Imolában, amivel a leszorítóerő és légellenállás közötti arany középutat terveznek megtalálni.

Mercedes F1 W15 rear detail Fotót készítette: Giorgio Piola

A padlólemez háromrészes fejlesztéseinek a második szakasza, mely Imolában volt látható először, a szegélyekre koncentrált, azok alakja és helyzete változott kissé, hogy jobban kihasználják az előző futamon már látott változásokat. A legjelentősebben a felső, oldalra terelő szegély módosult (alul kék nyíllal jelölve), bár az elem korábbi változatához toldott rész lemaradt erről a képről.

Mercedes W15 floor Fotót készítette: Uncredited

A Monacóban bemutatott csomag inkább a padlólemez elülső szélére koncentrált, a csapat a Red Bull által korábban már bemutatott vonalat követi, amivel a karosszériára oldalán kibuggyanó hólyaggal módosítják a padlólemez elejének kezdetét a terület kiemelésével. Ennek természetesen a padlólemez szegélyeire és a hátsó részekre is volt hatása, mind az oldaldoboz alatti résbe, mind a padlólemez alá máshogy kerül így a levegő.

Ezek a változtatások nem csak az előző két fordulóban eszközölt változtatásokkal esnek egybe, de az ugyanitt megismert, már sokszor megénekelt új első szárny hatását is felerősítették. Ebből csak egy volt készen Monacóban, Russell volt az, aki megkapta, de Kanadában már Hamilton is élvezhette az előnyeit.

Mercedes W15 front wing Monaco GP comparison 059-24-MERCEDES-FRONT-WING-MONACO-COMPARISON Fotót készítette: Giorgio Piola

Az új első szárny kialakítása teljesen más, mint a leváltott darabé, a legnyilvánvalóbb különbség a felső szárnylapok vonallá vékonyodásának elhagyása a szárny külső részén. A döntést jobban hangsúlyozza a keskenyebb belső részre váltás, míg a két felső szárnylap mozgatható részlege sokkal szélesebb lett. Ez nyilván komoly változást eredményez a szárny teljesítményspektruma a bizonyos szögeknél komolyan megváltozik, de a szárnylapokat is át kellett ehhez tervezni.

A szárnylapok megváltozásával az orrkúp és a szárny hajlított középső szekciója is módosult (piros vonallal jelölve), ezért a szárny külső részének egyensúlyán is alakítani kellett. A vezérsík felfelé meghajlított, ív alakú első széle (sárgával kiemelve) szintén meg lett rövidítve, de a szárnylapok és a szárnyvéglap találkozása is máshogy néz ki, mint eddig.

Mercedes W15 front wing endplate juncture comparison Fotót készítette: Giorgio Piola

A csapat három szárnylapon alkalmazza már a félig leválasztott megoldást, míg a vezérsík alacsonyabban van, mint korábban, emiatt a második szárnylap nagyobb hangsúlyt kap, a két hátsó pedig ezzel együtt lett módosítva, hogy a csapat által tervezett módon verjék kifelé a levegőt. A szárnylapok csúcsai és a kapcsolódás emellett egy, a belső oldalra szerelt horogszerű szárnyacskával egészült ki (piros nyíllal jelölve), ez a Haas idei megközelítését idézi.

Kanadában sem az első szárny, sem a padlólemez nem változott, a csapat a két terület között közvetítő első felfüggesztést piszkálta meg további aerodinamikai javulás érdekében. De ez még messze nem a vége a Mercedes számára, nagyon fogadkoznak, hogy vissza akarnak térni a mezőny elejére, James Allison műszaki igazgató pedig azt is belengette, hogy a következő futamokon is várhatóak újdonságok, erről itt írtunk részletesebben.