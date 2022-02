Így száguld a barcelonai pályán a Ferrari - videó!

Carlos Sainz Jr. és Charles Leclerc már izgatottan várja a szerda reggelt, amikor az F1-75-öst előszőr vihetik élesben a pályára a barcelonai teszt keretein belül. A csapat azonban már ma a katalóniai aszfaltcsíkra hajtott, ugyanis ma tartják shakedownjukat.

A Ferrari múlthéten már pályán volt Fioranóban, az azonban csak egy gyors, 15 km-es demófutam volt, így nem számít bele a csapatok számára biztosított két shakedownba. Az olasz istálló a hivatalos teszt előtti napot választotta a 100 km-es bemelegítésre, az új autó pedig elég jól mutat a pályán.

A csapat hivatalos Twitter-fiókján már korábban is közzétettek egy videót, ahogyan Sainz kigurul a pályára, most viszont már fordulaton is hallhatjuk az olasz erőforrást dolgozni. A videóban azt láthatjuk, ahogyan az új autó az egyenesben elsuhan, valamint visszatér a bokszba az etapról.

Az olaszok célja nem lehet más, minthogy ismét bajnoki címért küzdhessenek, azonban egyelőre még várniuk kell arra, hogy ténylegesen láthassák, hogy milyen munkát végeztek Maranellóban. A teszt háromnapos lesz, a két pilóta pedig délelőtti és délutáni váltásban fog dolgozni.

