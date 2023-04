Így reformálná meg a sprint-hétvégéket az F1: jöhetne a második időmérő

A Forma-1 2023-as szezonjának negyedik versenyén, Azerbajdzsánban fogják tartani az év első szombati sprintversenyét (leánykori nevén sprintkvalifikációt), amely kialakítja majd a vasárnapi nagydíj rajtrácsát.

A formátummal azonban egyelőre sem az F1, sem a csapatok nem elégedettek teljesen. A német Auto Motor und Sport számolt be először arról, hogy komoly változtatásokra készül az F1, a Motorsport.com forrásai pedig megerősítették a tervek valóságosságát.

A legfontosabb lépés a sprint és a vasárnapi futam teljes szétválasztása lenne, mivel a rajtot követően a másnapi rajtpozícióikat féltve a pilóták és a csapatok is arra törekednek, hogy egyben hazaguruljanak az autóik.

A másik kérdéses elem a szombati sprintfutamokkal kapcsolatban a szombati második szabadedzés, amelyek a parc fermé miatt messze a legjelentéktelenebb szabadedzései a szezonnak.

Az AMuS értesülései szerint az F1 terve a következő ezeken a nagydíjakon: a pénteki szabadedzést követő időmérő már egyből a vasárnapi verseny rajtrácsát alakítaná ki. Szombaton a második szabadedzést egy újabb időmérő váltaná fel, amelyet már aznap délután követne a sprintfutam.

Az is opció, hogy pénteken a sprintfutam időmérőjét tartsák, majd „szokásos” módon szombaton, a sprintfutam előtt tartsák a másnapi nagydíj időmérőjét.

A Motorsport.com értesülései szerint az F1 versenyt fut az idővel, hogy már az április 28.-30. között tartandó Azeri Nagydíjra elkészüljenek a szabálymódosítások részleteivel.

Mivel azonban a Pirelli nem akar a jelenlegi 12 szettnél több gumit szállítani a versenyhétvégékre, Bakuba pedig már el is indultak a Pirelli szállítmányai, az F1-nek kicsit át kéne alakítania a sprintek időmérőjét. Az egyik megoldás az lehet, hogy az Imolában kipróbálásra kerülő Q1: kemény, Q2: közepes, Q3: lágy rendszert vezetik be, hogy a versenyre tartalékolt szettek is előkerüljenek. Szintén opció még az időmérő szakaszainak lerövidítése a jelenleg 18-15-12 percről, hogy kevesebb mért kört tegyenek meg a pilóták a pályán.

A legfurcsább opció pedig az, hogy a szombati sprintversenyek elé visszahozzák az egykörös időmérős formátumot, amelyet utoljára 2005-ben használt az F1.

Akár két hét alatt, már az Azeri Nagydíj előtt átnyomhatják a formátummódosítást, ami azért lenne különösen meglepő, mert a csapatok 2021 előtt hónapokig nem tudtak megegyezni a parc fermével, a motorkomponensen használatával, büntetésekkel, a költségsapkával kapcsolatos szabályokról.

Újabb kihívást jelent az, hogy a csapatoktól rengetegen terveztek szabadságot az áprilisi húsvéti időszakra, így nem biztos, hogy a csapatok sportigazgatói, az F1 Bizottság és a ratifikálást végző Motorsport Világtanács is áldását adja az április végi bakui futamig a módosításra. Amennyiben ez nem jön össze, a júliusi Osztrák Nagydíjra mindenképpen módosítanának a formátumon.