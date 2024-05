Így reagáltak egykori Red Bull-pilóták az "egyedülálló géniusz" Newey távozásának hírére

Newey 2025 elején ejti meg a régóta emlegetett távozást a Red Bulltól, emiatt beindultak a találgatások arról, hol folytathatja a 65 éves mérnök, amennyiben marad az F1-ben. A brit 2006-ban csatlakozott a Red Bullhoz, miután a Williamst és a McLarent is bajnoki címekhez segítette, hatásával pedig a bikás csapat a középmezőnyből az élmezőnybe mászott a következő években.

Idén még marad a Red Bull főmérnöke, de elsősorban az RB17-es hiperautón fog dolgozni. Pierre Gasly „egyedülálló géniusznak” nevezte és elmondta, legjobb emléke a Red Bullnál töltött fél szezonról az, hogy egy csapatban dolgozhatott vele:

„Egyedülálló géniusz, ha nevezhetem annak, hihetetlen tehetséges, a sportág történelmének legsikeresebb mérnöke. Nagyon egyedi a hozzáállása, még mindig emlékszem, amikor mentem Milton Keynesbe és láttam, hogy mindenfélét rajzol az asztalán és csodálkoztam, hogy még mindig így tervezünk Forma-1-es autókat?”

„Teljesen lenyűgözött és talán a legjobb emlékem a Red Bulltól az volt, hogy egy ilyen különleges egyénnel dolgozhattam együtt. Nagyon jó kapcsolatunk volt Adriannel, nagyon szerény figura és két lábbal a földön jár.”

Alex Albon volt az, aki 2019-ben váltotta Gaslyt a csapatnál és folytathatta a munkát Neweyval 2020-ban is, mielőtt lefokozták tartalékpilótává. Albon „inspirálónak” nevezte a vele való együttműködést, hozzátéve, hogy végül 2021-ben, amikor elsősorban a szimulátorban dolgozott Milton Keynesben, szorosabb is volt közöttük a kapcsolat.

„Nagyon kedves ember, az ismerősei körében nagyon népszerű, nyitott elméjű, remekül kijövök vele. Érdekes lesz látni, mi lesz a következő lépése, biztos minden csapat lohol most utána, de bárhogy is dönt, akár visszavonul, akár marad, a legjobbakat kívánom neki. Természetesen a mi autónk nyitva áll előtte!”

„Nagyon rá volt állva a pilóták oldalára, mindig tudni akarta, milyen érzés az autóban. Szerintem a maga módján ő is pontosan tudta, hogy kell beállítani az autót, hogy a legjobban működjön. Az irodája ott volt Christiané (Horner, a csapatfőnök – a szerk.) mellett, szóval mindig bekopogtam hozzá is.”

„2021-ben sokkal többet beszéltem Adriannel, mert inkább szimulátoros voltam, próbáltunk javítani a 2020-as problémáinkon, próbáltuk megérteni az autó filozófiáján és meg akarta érteni, melyik területekre kell összpontosítania.”

„Ha valami olyasmiről volt szó, amit fontosnak érzett, akkor a futamok után mindig megkérdezte róla a véleményemet, és jó volt, hogy ilyen kapcsolatom volt valakivel, akinek nyilvánvalóan ekkora hatása van a dolgokra.”

Daniel Ricciardo, aki 2014 és 2018 között szerepelt a Red Bullnál, majd 2023 elején tartalékpilótaként tért vissza, azt mondta, „kiváltság” volt Newey hatását bíró autókat vezetni velük. Elismerte, hogy az irodájában lévő tervezőasztal „elég ijesztő” tudott lenni, de kiemelte azt is, hogy a Goodwoodban folyamatosan klasszikus autókat vezető mérnök mekkora rajongója az autóversenyeknek.

„Kiváltsák volt vele dolgozni és az ő versenyautóit vezetni. Nyilván szereti a sportot és már az apám is be volt zsongva, amikor leigazoltam a Red Bullhoz, hogy Adriannel fogok együtt dolgozni, szóval őt is izgatta a dolog.”

„Szóval király volt, kiváltság volt. Meglátjuk, mit csinál, nyilván a legjobbakat neki és meglátjuk, hol köt ki. Kicsit ijesztő volt mindig bemenni az irodába, a nagy tervezőasztalt, amikor megláttam, mindig tudtam, hogy olyasmiről fogunk beszélni, amikről már a kérdéseit sem fogom érteni.”

„Mindig reméltem, nem kérdez sokat, a saját érdekemben csak az alapokról beszélünk, de ő is szereti a motorsportot, vezet is autókat, akár Goodwoodban, akár a Revivalon vagy ilyeneken. Ugyanakkora szurkoló, mint mindannyian és nyilván továbbra is nagyon benne van a sportágban, ez is mutatja, mennyire szereti.”