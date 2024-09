Így reagált Wolff Hamilton panaszaira a „horrorisztikus futamot” követően

A Mercedes úgy döntött, Bakuban ejti meg a motorcserét Hamiltonnál, amire előbb-utóbb egyébként is sort kellett volna keríteni, és ezt a helyszínt látták erre legalkalmasabbnak. A verseny maga nem alakult valami fényesen a brit számára, hiszen annak legnagyobb részét egy másik autó mögé szorulva töltötte.

Az utolsó körökhöz érve pedig úgy tűnt, nem lesz belőle pontszerzés, hiszen a 11. helyen haladt, amikor jött Sergio Perez és Carlos Sainz incidense. Kettejük kiválásával viszont végül a kilencedik pozícióban intették le, ami sovány vigasz lehet neki és csapatának.

Wolff próbálta is enyhíteni a helyzetet a csapatrádión keresztül: „Lewis, jó, hogy eljutottunk a végéig, ez egy horrorisztikus futam volt. Teljesen együtt tudok veled érezni, mindannyian ugyanígy érezzük. Legalább most vállaltuk be a büntetést. Nyomjuk tovább és tekintsünk előre.”

Hamilton azonban nem reagált főnöke szavaira és csak simán visszagurult a bokszba. A büntetésére egyébként azért is kellett sort keríteni, mert év elején Ausztráliában elveszített egy erőforrást, így csak idő kérdése volt, mikor következik be ez a forgatókönyv.

Hogy miért éppen Bakuban, Hamilton hetedik helyet érő időmérője után lépték ezt meg, arról Wolff a következőket mondta: „Szerintem két filozófia mentén lehet ezt megközelíteni, és mi mindkettőről hosszasan beszéltünk. Az egyik az, hogy most nyeljük le a pirulát, mert a hetedik helyről indulva nem tudjuk, mi lett volna belőle. A másik pedig, hogy Austinban jön a büntetés.”

„Austin kapcsán viszont azt éreztük, hogy ott jó esélyeink lehetnek, ezért döntöttünk így. Hogy helyes-e vagy sem, azt nem tudom, de nehéz volt ezt meghatározni.” A leintés után még a következőket mondta az osztrák csapatvezető: „Tudtuk, hogy keserves verseny lesz, mert nagyon nehéz előzni Bakuban és ez be is bizonyosodott. Amint közel kerülsz valakihez, túlmelegíted a gumikat és lemaradsz, szóval vele is pontosan ez történt.”

Wolff már csak azért is érezte jogosnak, hogy most vállalják a büntetést, mert szerinte lesz még két pálya az idényben, ahol nagyon jók lehetnek.