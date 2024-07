Így reagált a Ferrari csapatfőnöke Sainz bejelentésére

Persze a francia csapatfőnök vélhetően már a hír napvilágra kerülése előtt is tisztában volt azzal, hogy Sainz végül a Williams gárdáját választotta, ahová egyébként egy többéves megállapodás keretében megy majd, de hogy pontosan milyen feltételek mellett, azt nem tudni.

Vasseur ugye még az idény előtt döntött úgy, hogy Hamiltonra cseréli Sainzot, de akkor is elmondta, hogy mindezt nem azért teszi, mert annyira elégedetlen lenne a spanyol teljesítményével, hanem sokkal inkább azért, mert Hamilton elérhető volt, és egy hétszeres bajnokot nehéz lenne visszautasítani, üljön bárki is az autóban jelenleg.

A felek között emiatt azonban nem volt feszültség, Sainz pedig idén is remekül teljesít, hiszen futamgyőzelme és dobogós helyezései is vannak, bár az utóbbi időben a Ferrari visszaesésével neki is nehezebb dolga van.

Vasseur mindenesetre nagyon örül annak, hogy versenyzője új otthonra lelt, és szerinte a Williams ideális csapat lehet majd Sainz számára: „Örülök, hogy Carlos csatlakozik a Williams Racinghez a következő szezontól. Ők egy nagyszerű történelemmel és örökséggel rendelkező csapat, amelyet egy felvilágosult és ambiciózus vízióval rendelkező férfi alapított, szóval tudom, hogy Carlos otthon fogja érezni magát náluk.”

„Nagyon tisztelem Jamest [Vowles], és biztos vagyok abban, hogy Carlos értékes tagja lesz a csapatuknak. Egyelőre Carlos azonban még nagyon is a Ferrari versenyzője, és a hátralévő tíz futamon mindenki keményen fog dolgozni, szem előtt tartjuk a céljainkat és a bajnokság legutolsó köréig harcolni fogunk minden egyes pontért.”

Így fest jelenleg a 2025-ös pilótapiac, sok kérdés már eldőlt, de vannak még nagy kérdések.