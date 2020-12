Így próbálta meg Hamilton elkerülni a koronavírust - hiába

A 2007-es Ausztrál Nagydíj óta minden futamon részt vevő Lewis Hamilton a Szahír Nagydíjat mindenképpen, de talán az abu ahabi szezonzárót is ki kell hagynia. Hamilton pozitív tesztje azonban azért is igen meglepő, mert a Mercedes pilótája volt az, aki a leginkább elkülönítette magát a többiektől.

A futamokra érkezve a hotelek helyett a motorhomeban lakik és a csapattagokkal is limitált a kapcsolattartása, Zoomon zajlanak a megbeszélések, hogy csökkentsék a fertőzésveszélyt. A Mercedes csapatfőnöke korábban erről így beszélt:

„Természetesen a versenyzőkre vonatkoznak a legszigorúbb szabályok az elkülönítést illetően. A helyzet nem túl ideális, mert gyakorlatilag remeteként kell élniük. Folyamatosan a szállásukon vannak. Nem vesznek részt vacsorákon, még a csapatból sem találkoznak senkivel.”

Hamilton valóban igyekezett magát távol tartani mindenkitől monacói otthonában, teljesen megváltozott korábbi, utazással teli életmódja. Egy, a Motorsport.com részvételével zajló sajtóhíváson elmondta:

„Ez az első év, amit otthon töltöttem, sosem voltam igazán otthon. Télen megyek a hegyekbe, azt érzem a fő otthonomnak. Az a ház tele van szeretettel, emlékekkel a családról, akik minden télen meglátogattak. A monacói lakás is olyan, ahova mindig visszatérek, de ott nincsenek meg ezek az emlékek. Rövid időket töltök ott, szóval nem könnyű.”

„Idén teljesen más a helyzet, végre egy helyen tudok lenni egy hétig a futamok után. Általában nem ez a helyzet és sok szempontból örülök neki, sokból pedig nagy kihívás. Vannak pontok, amikor az embernek nagyon kell vigyáznia magára.”

„Tudom, hogy sokak ugyanezzel küzdenek a világban. Én találtam magamnak más dolgokat, amikre összpontosíthatok, kiderült, hogy nagyon jól érzem magam egyedül is, megtaláltam a békémet és boldog vagyok. Így a gyengeségeimre tudtam összpontosítani az edzéseimen.”

Hamilton buborékját gyakorlatilag csak a személyi edzője, Angela Cullen törhette meg, még személyi asszisztense, Marc Hynes sem töltött vele ennyi időt személyesen: „Főleg Angelával voltam. Marc a versenyek után hazamegy, szóval nem igazán mondanám, hogy sokat van a buborékomban, csak Angela, hálistennek.

Hamilton elmondása szerint többször is arra biztatta Cullent, hogy töltsön csak több időt a családjával, de az új-zélandi szakember inkább maradt a hétszeres világbajnok mellett, hogy segítsen neki.

„Próbáltam a lehető legtöbbször „hazaküldeni” a családjához, hogy velük is együtt lehessen” – mondta Hamilton. „Szerintem egyáltalán nem könnyű valakivel hosszan együtt lenni, de mi szobatársak is, és legjobb barátok is vagyunk, szinte mindent együtt csinálunk.”

„Együtt szörfölünk, futunk, szinte mindent hasonlóan csinálunk. Mind a ketten növényi alapú étrenden vagyunk, sokat tanulunk együtt így. Van egy pár dolog, amire én hívtam fel a figyelmét, és vice versa.”

Az összes elővigyázatosság ellenére, ami azt is jelentette, hogy még Toto Wolff sem utazott el hozzá Monacóba, hogy élőben tárgyaljanak a hosszabbításáról, a koronavírus így is bejutott Hamilton személyes buborékjába.

