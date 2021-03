Így próbálta a Mercedes megbízhatóbbá és erősebbé tenni idei motorját

A német autógyártó motormérnöke, Hywel Thomas korábban arról számolt be, hogy vannak bizonyos problémák a 2021-es motorjukkal. Most azonban a W12-es bemutatása után a szakember részletesebben is beszélt arról, hogy a csapat hogyan próbálta megoldani a helyzetet.

„Igyekeztünk az erőforrás megbízhatóságán dolgozni. 2020-ban alumíniumot használtunk, de ez nem volt olyan megbízható, mint szerettük volna, ezért most egy újfajta ötvözetet vezettünk be a motorblokknál.”

„Emellett végeztünk néhány módosítást az ERS-en is, hogy rugalmasabb, ellenállóbb legyen. Nagy kihívás áll előttünk a 23 verseny miatt, ezért biztosra kell mennünk, hogy az erőforrásegység megbízhatósága teljesen rendben van. Keményen dolgoztunk ezen a területen, és remélhetőleg ki is fizetődik majd” – mondta Thomas.

Az egyik legfőbb változtatás, amelyet a Mercedes eszközölt, az az MGU-K dizájnjának megváltoztatása volt, mivel úgy érezték, hogy a tavalyi megoldás nem volt ideális. „2020-ban teljesen újraterveztük, és már egy teljesen más MGU-K-t használunk, mint korábban.”

„Ez segített abban, hogy eleget tudjunk előrelépni a teljesítmény terén, de végül nehéznek bizonyult megalkotni és konzisztensen összerakni. Sok olyan példa volt, amikor az MGU-K végig hibátlanul futott, de gyakran az élettartama felénél meghibásodott. 2021-re visszamentünk, megvizsgáltuk a kialakítást, és megértettük, hogy honnan érkeztek a hibák.”

„Idénre változtattunk, hogy a megépítése kiegyensúlyozottabb legyen, ez pedig segít majd abban, hogy növelni tudjuk az MGU-K megbízhatóságát.” Thomas emellett arról is említést tett, hogy a megújult erőforrás több olyan ötletet is magában foglal, amelytől azt remélik, hogy előrelépést jelent majd a teljesítmény terén.

„Van néhány teljesen új fejlesztésünk, amelyek először lesznek majd egy versenymotorban. Ez azért is volt nagy kihívás, mert az előző szezon későn fejeződött be, így a téli időszak rövidebb volt a megszokottnál, és így kevesebb időnk is volt felkészülni, ez pedig extra megterhelést rótt mindenkire.”

A szakember még azt is hozzátette, hogy igyekeztek még nagyobb hőhatásfokot elérni a belsőégésű motor esetében. „A legtöbb fejlesztést az erőforrás magjánál lehet megtalálni, a cél pedig az égési folyamat maximális kihasználása.”

„Ezzel egyidőben változtattunk a turbón is, hogy növelni tudjuk annak hatékonyságát a jobb szigetelés révén. Ezek voltak tehát a legnagyobb módosítások, melyekkel az erőforrás teljesítményének javítását vettük célba” – zárta mondandóját Hywel Thomas.

