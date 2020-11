Így oldja majd meg a Mercedes s 23 futam nyújtotta kihívásokat

A Szaúd-Arábiai Nagydíj felvételével 2021-ben 23 versenyből fog állni a Forma-1 versenynaptára. Bár ez hivatalosan még nem lett megerősítve, de nagyon úgy tűnik, hogy a jövő évi menetrend lesz a legzsúfoltabb valaha.

Ennek pedig nagy hatása lesz a csapatokra nehezedő terhelésre. Rengeteg dupla és tripla hétvége lesz a naptárban. Toto Wolff, a Mercedes szerint ehhez alkalmazkodniuk kell: „Minden egyes eltelt évvel és minden új futammal egyre nagyobb terhet rakunk a sportban dolgozók vállára.”

„Nem lehetséges, hogy minden alkalmazott minden versenyre velünk jöjjön, de egy bizonyos magnak muszáj lesz, úgyhogy újra kell szerveznünk magunkat, ennek pedig az lesz az alapja, hogy mindenki megfelelően regenerálódjon és mindenki számára elviselhető legyen a terhelés, mert ez a szezon fizikálisan és mentálisan is nagyon megerőltető lehet.”

A nehézségek ellenére Wolff továbbra is bízik abban, hogy a Forma-1 menedzsmentje a megfelelő döntéseket hozza: „A Forma-1 mindig is üzlet volt, valamilyen szinten pedig remek szórakoztató is. A fő kérdés az, hogy megtalálják az exkluzivitás és a túltelítettség közötti egyensúlyt. Az ő szakértelmükre kell hagyatkoznunk.”

