Így oldhatta meg a Mercedes Hamilton egyik tavalyi mumusát

A Mercedes nem csak a W15 „undok” hátsó felét egyengette el, úgy tűnik, Forma-1-es autójukat egy olyan területen is átalakították, amit Lewis Hamilton problémásnak érzett. A hétszeres világbajnoknak a W14 trükkös hátsó részével gyűlt meg elsősorban a baja, az egyik első versenyen elárulta, azzal sem elégedett, hogy változott az ülés pozíciója:

„Amikor vezetsz, olyan, mintha az első kerekeken ülnél, ez az egyik legrosszabb érzés az autóban. Teljesen megváltozik tőle az autó viselkedése és ahogy a mozgását érzékeled. Nehezebben kiszámítható, mintha hátrébb ülnél. Elég komolyan szenvedek miatta.”

A Mercedes W15-ösön bemutatott számos változtatás közül az egyik, amit az első képeken ki lehet venni, hogy a csapat reagált Hamilton panaszaira és az ülést az első kerekekhez képest hátrébb vitték.

2023 Mercedes W14 and 2024 Mercedes W15 driver position comparison Fotó készítője: Giorgio Piola

A W15-ös múlt heti bejáratásáról készült képek alapján úgy tűnik, hogy a cockpit 100 mm-rel került távolabb az első kerekektől, ennek érdekében pedig a vázat, az üzemanyagtartályt és a váltót is át kellett tervezniük.

A Mercedes váltása a zéró oldaldobozról a Red Bull rámpájára valószínűleg segített ebben, már nincs szükség a vázban a mély rekeszekre, amik segítségével közelebb tudták húzni a hűtőket az autó középvonalához. Emellett „mellékhatásként” a csapat már a vázzal egyező szélességűre tudja bővíteni az üzemanyagtartályt, ezzel rövidítve is azt.

A felső oldalsó ütközéstől védő bukócső (SIS) elhelyezése, melynek külön borítás kellett 2022-ben és 2023-ban, azzal járt, hogy új otthont talált, hátrébb az eddiginél és ahogy a legtöbb csapat, úgy a Mercedes is az oldaldobozba építette be. Emellett a csapat nyomórudas hátsó felfüggesztésre váltott, ami új kialakítást engedett meg az újratervezett váltónak is.

Hamilton maga nem kedvelte a W15-ös cockpitjének elhelyezését, James Allison műszaki igazgató korábban azonban arról nyilatkozott, hogy amit érez, az inkább a tünete volt az autó gyengeségeinek, mint oka. Erről itt olvashattok.

Mercedes W14 and Mercedes W15 side view comparison Fotó készítője: Uncredited