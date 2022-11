Így okozott informatikai galibát a „rocksztár” Steiner

Miközben a szezon folyamán legnagyobb részt a három élcsapat vezetője kerül a középpontba, ha csak a népszerűséget nézzük, akkor Steiner vélhetően minden kollégáján túltesz a mezőnyben.

Mindez pedig, ahogy említettük, többnyire a Netflix sorozatának, valamint persze az ő saját, szókimondó stílusának köszönhető. Több emlékezetes beszólása is volt már, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, ezeket különböző ruhadarabokon is megörökítik.

Nem meglepő módon azonban az 57 éves szakember elmondta az F1 Beyond the Grid podcastjében, hogy ő nem akart ennyire híressé válni, de most már nem tud ellene mit tenni, miközben egy alkalommal közvetve még informatikai hibát is előidézett.

„Nem bánom, de nem dolgoztam meg érte. Ez nem olyasmi, amit megpróbálsz szándékosan elérni. Én csak a lehető legjobban akarom vezetni a versenycsapatot, hogy a lehető legjobb eredményeket érhessük el” – mondta rocksztársága kapcsán Steiner.

„Nehéz ez a helyzet, mert én sosem gondoltam erre. Egyszerűen csak megtörtént. Hogy hogyan? Nem tudom, de az élet néha ilyen – te végzed a munkád, az embereknek tetszik, jön egy sorozat, filmre vesznek, és kész, most itt tartunk.”

Steiner ezek után még egy vicces kis anekdotát is elmesélt az ő nevével fémjelzett ruházati termékek kapcsán, amit követően a Haasnál már mindenki tisztában volt azzal, hogy mekkora kultfigurává nőtte ki magát a főnökük.

„A csapat döntése volt, nem az enyém. Azt mondták, hogy csinálni fognak pár pólót, amin néhány olyan dolog fog szerepelni, amit korábban mondtam, aztán megpróbálják őket eladni. Én ebből nyilván nem kapok semmilyen profitot vagy ilyenek.”

„Az elején érthető módon azért nem nyomtattak belőlük több tízezret, de így is nagyjából egy nap alatt elkelt az összes. Mondták nekem, hogy a cég, amely az összes hozzánk kapcsolódó terméket, illetve a csapatruházatot is készíti, feltette ezeket a pólókat a weboldalára, és az utána négy órán keresztül nem működött!”

„A tulajdonos aztán odajött hozzám, hogy még sosem történt velük ilyen. Én mondtam neki, hogy fogalmam sincs, hogy működik ez, de a csapatnak biztosan jót tett” – mesélte viccesen az F1-es paddock legnagyobb „rocksztárja”.

