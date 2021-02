Így nyűgözte le Hamilton a McLarent a pilóták „létező legunalmasabb” feladatával

Elliott 2017-ben foglalta el a jelenlegi pozícióját a Mercedesnél, de aerodinamikai mérnökként már 2000-ben csatlakozott a McLarenhez, akiket 2008-ban hagyott el. A brit mérnök így sok időt töltött Hamiltonnal együtt a McLaren aerodinamikai tesztjei alatt, amelyeket akkor még engedélyezett az FIA.

Elliott elmondta, hogy az ország „különböző, furcsa pontjain” teszteltek, ami szerinte az egyik legunalmasabb része a pilóták munkájának, de Hamilton hozzáállása már akkor is kiemelkedett.

„Érdekes, Lewist nagyon régóta ismerem. A régi szép időkben még csináltunk élő aero teszteket, és az ország különböző részein látogattunk el a kifutópályákra” – mondta Elliott a The Muscle Help Foundation-nek adott interjújában, számolt be a PlanetF1.

„Olyan helyeken jártunk, mint Elvington, ahol mi takarítottuk el a havat a kifutópályáról, hogy az autót oda-vissza futtassuk rajta, különböző aerodinamikai eszközökkel. Általában a juniorilótákat használtuk ehhez.”

„Lewis már kb. 2-3 évvel azelőtt eljött velünk ezekre a tesztekre, mielőtt a McLaren Forma-1-es pilótája lett volna, tehát jó ideje ismerem, és a legérdekesebb az volt, hogy ő volt az első pilóta, eljött egy aero tesztre, és azt kérdezte, „mit tudok tanulni a ma, min tudok javítani a következő ilyen alkalomra?”

Még több F1 hír: Allison: „Idővel megtanulsz a félelemmel együtt élni

„Ezek a tesztek annyiról szóltak, hogy valaki beült az autóba, egy általunk meghatározott egyenletes sebességgel végigment a kifutón, majd megfordult, és vissza, hogy így egyenletes aerodinamikai adatokhoz jussunk. Valószínűleg ez a legunalmasabb dolog, amit egy versenyző csinálhat.”

„A pilóták többsége a nap végére teljesen kikapcsolt, és elkezdett hibázni. De Lewis nem, ő maximálisan odafigyelt mindenre, és tudni akarta, hogyan javulhat a következő tesztre.”

„Szerintem a junior kategóriákban versenyezve mi a McLarennél tudtuk azt, hogy úton van a Forma-1 felé, tudtuk, hogy mire képes, és ezt megerősítette az, ahogyan az első alkalommal, amikor tényleg autóban ült, hozta Fernando Alonso szintjét. Ez szerintem nagyon különleges teljesítmény volt. Az évek alatt, hozzánk hasonlóan, csak még érettebb lett.”