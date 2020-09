Így nyilatkoztak az érintettek Schumacher bemutatkozásáról

Hogy a 21 éves német a lehető legfelkészültebben várja a 10 nap múlva esedékes szabadedzést, Mick Schumacher holnap az olaszországi Fioranóban gyakorol majd.

Nem Schumacher az egyetlen a Ferrari versenyzői akadémiájából, aki az F2-es mezőnyből még az idén F1-es autót vezethet: Callum Ilott és Robert Shwartzman szintén lehetőséghez jutnak majd. Míg Ilott Schumacherhez hasonlóan a Nürburgringen debütál, Shwartzman Abu Dhabiban kapja meg a lehetőséget.

„Nagyon örülök ennek a lehetőségnek” – nyilatkozta Mick Schumacher az F1 hivatalos oldalának. „A tény, hogy első szereplésem egy Forma-1-es hétvégén hazai közönség előtt zajlik majd, még különlegesebbé teszi ezt a pillanatot.”

„Szeretném megköszönni az Alfa Romeo Racing ORLEN csapatának, valamint a Ferrari versenyzői akadémiájának, hogy másfél évvel a bahreini tesztelésünket követhetően ismét belekóstolhatok a Forma-1 világába.”

„A következő tíz napban igyekszek minél jobban felkészülni azért, hogy a lehető legnagyobb mértékben segítsem a csapat munkáját, és értékes információkhoz juttassam őket a hétvégével kapcsolatban.”

Race Winner Mick Schumacher, Prema Racing celebrates on the podium with the trophy

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images