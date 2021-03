Így nyilatkoztak a dobogósok az őrült bahreini futam után

Már a szezon első versenyén összecsapott Lewis Hamilton és Max Verstappen. A két versenyző kerék a kerék elleni csatát vívott egymással, melyből végül a hétszeres világbajnok került ki győztesen.

Lewis Hamilton természetesen elégedetten értékelt a futamgyőzelme után, és hozzátette, tudták, hogy nehéz dolguk lesz a korai bokszkiállással.

„Ez egy nagyon jó start volt számunkra. A tesztek után azt gondoltuk, hogy 6-8 tizedmásodperces lesz a lemaradásunk. Rendkívül hálás vagyok a gyárban dolgozó srácoknak, akik folyamatosan feszegetik a határokat és soha nem adják fel.”

„Minden évben arról beszélnek, hogy ez a csúcs… Max is kiválóan teljesít, imádom ezt a kihívást, továbbra is imádom a versenyzést. A mai futam rendkívül kemény volt, tudtuk, hogy a korai kiállással nehéz dolgunk lesz, és hogy Max erős lesz.”

„Max a verseny végén teljesen a nyakamon volt, alig tudtam magam mögött tartani” – mondta Hamilton, aki végül 745 ezredmásodperces előnnyel futott be.

A győzelmet végül elbukó Max Verstappen szűkszavúan, ám látszólag nem csalódottan értékelte a történteket.

„Nagy kár érte, de koncentráljunk a pozitívumokra: ténylegesen harcoltunk a Mercedesszel, és jól kezdtük az évet.”

Verstappen a verseny során többször is valamilyen problémára panaszkodott, ami miatt főleg az első kanyar kigyorsításánál voltak nehézségei.

„Nem tudom mi történt ott, szerintem nem oldódott meg a verseny folyamán. Majd kivizsgáljuk ezt a problémát, de a lényeg, hogy sikerült célba érni” – értékelte a holland.

Valtteri Bottas versenyét a jelek szerint az egyébként is rosszabb tempója mellett a Mercedes stratégiai hívása döntötte el:

„Egyértelmű, hogy csalódott vagyok. A csapat legalább jó sok pontot szerzett. Az én stratégiám azonban inkább a védekezésre koncentrált, nem pedig a támadásra, ami kicsit meg is lepett. Ez messze nem ideális, aztán persze volt a lassú kiállásom, ami minden esélyt elvett a győzelemre. Legalább helyenként jó volt a tempó.”

„Sikerült a két különböző stratégiával versenyző autóval is ellenük (Red Bull) versenyeznünk, de ennél több volt ma a pakliban" - értékelt a finn.

Fantasztikus csatát hozott a szezon első versenye!

