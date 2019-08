Így nézhet ki az F1 22 futamos naptára jövőre: rettentő sűrű

A Forma-1-ben szereplő csapatok közül sokan már a jelenlegi naptárat is túlságosan sűrűnek tartják. Nem egy csapatfőnök nyilatkozott úgy, hogy az ideális a 15-18 lenne, koncentrálván a minőségre, és a legjobb versenyhelyszínekre, de ez a Liberty Media részéről lehetetlen, hiszen az amerikaiak sokkal több nagydíjat akarnak.

Az F1 tulajdonosi köre még a 25 versenyből álló naptárat is lehetségesnek tartaná, ami azt jelentené, hogy enyhe túlzással a sportban dolgozók szinte semmit sem tudnának pihenni. Erről egyelőre nincs szó, de a 22 futam megrendezéséről nagyon is, különösen azok után, hogy Spanyolország szerződött hosszabbított, miközben Olaszországban is biztosra veszik az új szerződést, addig Németország gyakorlatilag az esélytelenek nyugalmával várja a folytatást.

A Liberty Mediának nem lesz könnyű dolga, hogy ledugja a sport torkán ezt a 22 futamot, mert ahhoz az összes csapat jóváhagyása szükséges, és pillanatnyilag ez nincs meg. Több csapatfőnök is kifejezte az aggodalmát a túl sok futam miatt, és nemcsak a megnövekedett költségek kapcsán, mert a terhelés is komoly szerepet játszik ebben.

A motorkérdés szintén érdekes, mivel ebben az esetben egy plusz csomagra is szüksége lehet a csapatoknak, ami csapatonként két pilótának 3 millió dollárt jelent. Ez pedig igen nagy plusz a legtöbb istállónak, miközben a Speed Week beszámolója szerint a Liberty Media csak egy 800 ezer dolláros kompenzációt ajánlott fel a mezőnynek. Nyilvánvalóan az F1 vezetősége akkor jár jól, ha minél több futam van, mivel az annál több bevételt jelent számukra.

A Liberty a helyzet miatt azt is felajánlotta a csapatoknak, hogy az évenkénti tesztnapok számát 8-ról 5-re korlátoznák. Ez a 22 futam azonban már túlmehet a határon, mert a csapatok és a versenyzők is túlságosan kimerültté válhatnak, ami mindenre hatással lehet.

A Speed Week által közzétett naptárvázlat szerint májusban és júniusban is három futamot rendeznének, míg júliusban és augusztusban kettőt, addig szeptemberben ismét hármat. Októberben „csak” két verseny lenne, a november pedig megint rendkívül sűrű lehet a három nagydíjjal. Március 15. és november 29. között 22 futam? Lehetséges? Úgy tűnik, hogy a Liberty szerint igen, melynek decemberig van lehetősége változtatni.

Március 15.: Melbourne

Március 22.: Bahrein

Április 05. : Vietnam

Április 19.: Shanghaj

Május 3.: Zandvoort

Május 10.: Catalunya

Május 24.: Monte Carlo

Június 7.: Baku

Június 14.: Montreal

Június 28.: Le Castellet

Július 5.: Red Bull Ring

Július 19.: Silverstone

Augusztus 2.: Hungaroring

Augusztus 30: Spa-Francorchamps

Szeptember 6.: Monza

Szeptember 20.: Szingapúr

Szeptember 27.: Szocsi

Október 11.: Suzuka

Október 25.: Austin

November 1.: Mexikóváros

November 15.: São Paulo

November 29.: Abu Dhabi

Tatiana Calderón az Alfa Romeo F1-es csapatának színeiben kapott lehetőséget arra, hogy egy királykategóriás autóval teszteljen a franciaországi Paul Ricardon.