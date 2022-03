Így néz ki a borítás alatt a Ferrari moduláris orra

A Ferrari olyannyira nem rejtegette a többi csapattól eltérően a bemutatója után a kreatív orrkialakítását, hogy a Motorsport.com legendás illusztrátora, Giorgio Piola már a Ferrari bemutatójára elkészíthette a kreatív, moduláris orrkialakításról az első rajzát.

A megoldás legfontosabb tulajdonsága az, hogy több részre osztották az orrkúpot: a karosszériához csatlakozó első ütközőzóna már nem sokkal az első felfüggesztés után véget ér, nem ér le egészen az orrkúp végéig, mint korábban.

A dzseddai szabadedzések előtt egy rövid ideig a Ferrari leszerelte a borítást az orrkúp elejéről, így Giorgio Piola szemügyre tudta venni az orr kialakítását.

Ferrari F1-75 open nose detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Ahogyan az jól látható, az ütközőzónához csatolt elemet a többi csapathoz hasonlóan a Ferrari is a második szárnylapig csatolja szerkezetileg is az első szárnyhoz, és míg a legalsó elemet több csapat is szabadon hagyta, a Ferrari azt összekapcsolta az előre nyúló borítással.

Ferrari F1-75 nose detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Amennyiben aerodinamikai okok miatt úgy döntenének a Ferrarinál, hogy átrajzolják az orrkúpot, a többi csapattól eltérően nem kellene átmennie az új kialakításnak a törésteszten, hiszen az ütközőzónán nem változtatnának, amivel a költségsapka korában nagyon értékes pénzt spórolhatnak meg.

Miután rövid ideig a Red Bull is csupaszon hagyta a saját orrkúpját, a szaúdi paddockban útra indult a pletyka, miszerint új orrkúppal érkeztek a 2022-es szezon második futamára, ez azonban fals információnak bizonyult.