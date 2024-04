Így nevelné ki jövőbeni Forma-1-es csapatába az amerikai tehetségeket az Andretti

Az Andretti megkezdte a beköltözést a Silverstone Parkban található új létesítményébe, amivel Forma-1-es projektjük továbbhalad, és a jövőben egy közel álló, még nagyobb épületet is birtokba terveznek venni, erről itt írtunk részletesen.

Amennyiben a csapat Forma-1-es nevezése zöld utat kap, akkor F3-as és F2-es projektjük is az új telephelyről fog üzemelni. Az a szándékuk, hogy a Formula E-csapat jelenlegi székhelye is ideköltözzön Banburyből és egy sportautós programnak is helyet szeretnének adni. Michael Andretti így nyilatkozott erről:

„Ez a két létesítmény elsősorban az F1-ről fog szólni, de emellett a Formula E-csapatunkat is szeretnénk idehozni. A célunk az, hogy egy F3/F2-csapattal támogassuk a Forma-1-est és talán a WEC-ben is indulunk. Azt akarjuk, hogy ez legyen az európai versenytevékenységünk központja, rengeteg nagyon menő ötletünk van vele.”

Andretti a Motorsport.com kérdésére hozzátette, a két utánpótlás-sorozatba tervezett programjuk elsődleges célja az amerikai tehetségek felfuttatása, azonban nem fogják magukat csak erre korlátozni.

„Nem csak amerikai versenyzők lesznek, de nekik jó lépcső lesz ez. A világ legnagyobb tehetségeit fogjuk kutatni, de egy amerikai versenyzőnek is jó esélyt fog adni, mert az amerikaiak itt általában nincsenek egyenrangúként kezelve.”

"A mi csapatunknál, a rendszer minden lépcsőfokán igazságosan fogunk velük bánni és nekünk pluszban még jó lesz az is, hogy meg tudjuk mondani, ott van-e a tehetség, vagy sem, mivel sokszor van az, hogy valakinek az apja kétszáz napnyi tesztet kifizet, hogy jó pilótának állítsa be a fiát. Itt viszont tudni fogjuk, mivel dolgozunk.”

Az Andretti Global partnere, Dan Towriss a Motorsport.comnak elismerte, csak akkor fogják magukat elkötelezni az F2 és F3 felé, ha a Forma-1-ben is részt vehetnek: „Ez lesz a Forma-1-es kirakós egyik utolsó darabja, de Michael számára a pilóták fejlesztése, a tehetségek megtalálása mindig is az egyik legfontosabb feladat volt.”

„Nagyon fontos is a számára, bármilyen sorozatban is legyünk, van egy olyan mellé, amelyben a jövő versenyzőit lehet kinevelni, nagyon is büszkék vagyunk például a Wheldon-fiúkra. Mire meglesz az F3-as csapatunk, az ifjú Sebastian már készen is fog állni.”

Towriss hangsúlyozta, logikus lépés az amerikai versenyzőket már a karrierjük elején Európába hozni: „Szerintem néha az emberek úgy vannak vele, hogy csak át akarjuk hozni az IndyCar-versenyzőket. De szerintem vannak tehetséges IndyCar-pilóták, akik azonnal át tudnának ülni a Forma-1-be.”

„Benn akarunk lenni az utánpótlásban az F3-mal és az F2-vel, hogy a Forma-1-be tudjunk pilótákat nevelni, hogy az amerikai versenyzők a megfelelő időpontban kerüljenek Európába és minden lehetőségük meglegyen egy F1-es ülés megszerzésére.”