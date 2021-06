Így monitorozza az FIA a hétvégén a hátsó szárnyakat

A Mercedes a 2021-es Spanyol Nagydíj után ismét arra panaszkodott, hogy a Red Bull hátsó szárnya túlságosan is megdől nagy terhelés alatt, amivel aerodinamikai előnyhöz jutnak az egyenesekben. Kissé szerencsétlenül az FIA pont ezek után jelentette be a már tavaly óta tervezett szigorítását.

A Francia Nagydíjtól kezdve jóval nehezebb hajlékonysági teszten kell majd átmennie a csapatok megoldásainak, amelyek az azt használók szerint alig ér valamit, míg a másik tábor szerint 5 tizedet is jelenthet az egyenesekben.

Az Azeri Nagydíj előtt a Mercedes óvással fenyegetőzött, amennyiben a Red Bull most is használja a hajlékony hátsó szárnyát, erre a Red Bull is kijelentette, hogy akkor ők is megóvják a Mercedes szerintük hajlékony első szárnyát, míg Ross Brawn kijelentette, hogy az óvásokkal nem mennének semmire, mert a versenybírók nem mondanak ellent amúgy sem az FIA szabályzatának.

Annak ellenére, hogy az FIA eddig viszonylat közömbösen nézte a kinek dől meg jobban a hátsó szárnya, miközben átment a teszteken vitát, Bakuban ők maguk is monitorozzák majd a szárnyak hajlékonyságát:

Minden hátsó szárnyra 12 apró zöld vagy sárga matricát szereltek, amelyek kirajzolhatják a szárnyak karakterisztikáját a hátrafelé néző fedélzeti kamerán.

Azok mellett, hogy így előttünk is pontosabb kép rajzolódik majd ki az utólag felvonalazott, szerkesztett videók jelentette bizonyítékoknál arról, hogy melyik csapatnak hogyan viselkedik a szárnya, az FIA várhatóan így fogja ellenőrizni a hátsó szárnyakat június 15. után is.

Ugyanis annak ellenére, hogy június 15. már csak a szigorított teszten átment szárnyakat használhatják a csapatok, egy hónapon belül még egy 20%-os tűrészónán belül mozoghatnak az új szárnyak, ezt pedig minden bizonnyal ki is fogják használni azok, akiknek már biztosan új hátsó szárnyakat kell legyártaniuk (Red Bull, Ferrari, Alfa Romeo, Alpine).