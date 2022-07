Így módosultak az F1-es Brit Nagydíj előtt a hátsó szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályok A 2021-es évhez hasonlóan most is a szezon közben módosította a hátsó szárnyak hajlékonyságára vonatkozó szabályokon az FIA, a Motorsport Világtanács által ratifikált szabályok pedig azonnal életbe is léptek.