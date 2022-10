Így magyarázta Verstappen szarkasztikus beszólását a csapatnak

Max Verstappen dolgát egy 11 másodperces bokszkiállás nehezítette meg a hétvégi Amerikai Nagydíjon, ami után sürgősen fel kellett zárkóznia Lewis Hamiltonra, hogy elhódíthassa a serleget Austinban is.

A Red Bull pilótája azt, hogy sikerült ledolgoznia a hátrányát és még meg is tudta előzni Hamiltont, a Circuit of the Americas pályatervének tulajdonítja be: „Nem könnyítették meg a dolgom, de szerencsére ezen a pályán nagyszerű versenyezni, nem olyan, mint egy csomó másik, hogy egy ilyen véget vet a futamodnak. Ez egy valódi versenypálya, ahol lehet előzni.”

„Például amikor először próbáltam elmenni Charles mellett, itt az első kanyar nagyon széles, de ha szélesen veszi be valaki akkor több íven is vissza tud támadni. Ebből remek küzdelmek lesznek, vagy elmész a belső íven, vagy megpróbálod szélesre venni és aztán visszavágsz. Nagyon jó pálya.”

A friss kétszeres világbajnok egyértelműen csalódott volt, amikor az egyik csavarpisztoly miatt nagyon lassan tudták lecserélni az egyik első kereket. A rádióba ezután csak annyit mondott: „Gyönyörű. Kib***ott gyönyörű.”

„Persze, nagyon feldúlt voltam. De aztán abban a pillanatban, hogy kikapcsolod a bokszutcai sebességkorlátozást, nem tudsz mit tenni, csak leszeged a fejed és uccu neki” – magyarázta Verstappen a versenyt követően.”

A hollandnak húsz köre volt ledolgozni az elrontott kerékcserével kialakult hátrányát, ebből öt kör alatt becserkészte Leclerc-t, majd hat körrel a vége előtt Hamiltont is utolérte és a következőben a DRS segítségével őt is megelőzte, hiába próbált védekezni.

Ez a győzelem volt a 13. sikere Verstappennek idén, ezzel beállította Sebastian Vettel és Michael Schumacher rekordját az egy szezonban elért legtöbb elsőség kategóriájában. Ha a hátralévő három futamból akár egyet is megnyer, egyedül fogja tartani ezt a rekordot.

