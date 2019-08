Így lett Russell "hockenheimi amatőrből" "hungaroringi esőmenő"

A brit újonc szerint ő és csapattársa nagyon szenvedett a hockenheimi esőben, ám hatalmas előrelépést érzett a magyarországi pénteken, amikor George Russell szerint a Williams pillanatokon belül 2,5 másodpercet gyorsult egy beállításnak köszönhetően. A Williams fiatal versenyzője más hangulatban is értékelte a történteket.

"Egyszerűen van tapadás. A két beállítás közötti különbség, hogy amatőrből esőmenő lettem. A múlt héten ugyanis komplett amatőrnek éreztem magam az esőben" - mondta a hungaroringi pénteken Russell, aki szerint a Williams végre megtalálta az esőgumik működési tartományát, de a száraz körülményeken is jobban működött az autó. "Esőben mindig nehezebb megtalálni a gumik működési tartományát, és a múlt héten nekünk nem is sikerült. Most egymás után kipróbáltuk a beállításokat, és 2,5 másodperc volt a differencia. A jövőre nézve ez nagyon biztató" - mondta az újonc.

"Na nem azt mondom, hogy ezen a téren minden probléma megoldva, de tudjuk, hogy a múlt héten, hol csúsztunk félre. Még a sima gumik kapcsán is sikerült megtalálni az optimális működést, és amikor megvan a tartomány, az autó annyival jobb, sokkal több teljesítményre vagyunk vele képesek. Nem hoz közelebb minket a 19., 20. helyről, de legalább a hátrány kisebb" - mondta a brit, aki nem is számít viadalra a középmezőny tagjaival.

"Erről nem vagyok meggyőződve, mindenkinek lehet trükkös napja, ez még jól is jöhet nekünk. De nem oldottuk meg az összes gondunkat, és éppen ezért eredményben kevésbé fog megmutatkozni a fejlődés. Holnap egy új nap lesz, de összességében én most boldogabb vagyok az autóval" - mondta Russell.

A hungaroringi pénteki tréningeken George Russell mindkét alkalommal a 17. helyen végzett, vagyis csapattársán kívül is előzött meg versenyzőt. Robert Kubica azonban mindkét edzésen utolsó lett azok közül, akik teljesítettek mért kört.

