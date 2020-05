Így lehetett volna Alonso már 2009-ben háromszoros világbajnok

Fernando Alonso 2018-ban úgy döntött, hogy elhagyja a Forma-1-et, miután a McLaren nem tudott győzelemre esélyes autót adni neki. A spanyol azóta többször is hangsúlyozta, hogy a Forma-1-ből való távozása inkább egy „később találkozunk” volt, nem pedig egy örökre szóló búcsú.

Viszont a 2019-es „tervezett” kihagyás után 2020-ban sem tért vissza a sportba, és bár 2021-re még rengeteg a szabad hely (pl. kettő a Mercedesnél, egy a Ferrarinál, egy a Red Bullnál, kettő a McLarennél, egy a Renault-nál), nem tudni arról, hogy a kétszeres világbajnok közel lenne egy F1-es szerződés nyélbe ütéséhez, de messze még az új szezon kezdete.

Szinte biztosra vehető tehát, hogy a spanyol versenyző nem fogja tovább növelni a Forma-1-es világbajnoki címeinek számát. Azonban ez a történet alakulhatott volna másképp is: 2007-ben egy ponttal maradt el Kimi Raikkönentől, 2010-ben négy, 2012-ben pedig három pont választotta el Sebastian Vetteltől.

Viszont most nem ezeket a szezonokat vette górcső alá a Motorsport-Total.com az alternatív F1-es történetekről szóló sorozatában, hanem a 2008-as kanadai nagydíjhétvégét.

A 2008-as Kanadai Nagydíj több dolog miatt is emlékezetes maradt: ekkor szerezte meg pályafutása egyetlen F1-es győzelmét Robert Kubica, és ekkor történt a bokszutcai baleset, amelynek Kimi Raikkönen, Lewis Hamilton és Nico Rosberg is részese volt. Ezenkívül pedig sok spekuláció született Fernando Alonso jövőjéről is.

Alonso viharos körülmények között távozott 2007 végén a McLarentől, és visszatért korábbi sikerei helyszínére a Renault-hoz 2008-ra. Az viszont ekkor még kérdéses volt, hogy hol fogja folytatni a pályafutását 2009-től.

A spanyolnak pedig sok ajánlata volt, és ezt nem is rejtette véka alá, viszont ekkor még nem hozta meg a döntését, és így nyilatkozott:

„Nyugodt maradok, és meghallgatok mindenkit, hogy mit akar mondani. Majd bele fogom fektetni a bizalmamat egy csapatba. Most természetesen mindenki optimista 2009-et illetően, viszont mindig ez a helyzet. Bíznod kell a megérzésedben azt illetően, hogy valaki okosabb lesz, mint a többiek.”

Ma már tudjuk, hogy valaki valóban okosabb volt a többieknél: Ross Brawn, aki átvette a kivonuló gyári Honda csapatát. Ekkor már ott volt a fejében a dupla diffúzor ötlete, és 2009-ben világbajnoki címre is vezette a Brawn GP-t.

Brawn csapatfőnökként világbajnokká tette a csapatát, illetve Jenson Buttont is, a csapattársa pedig Rubens Barrichello volt, aki szintén tudott győzelmeket szerezni a kocsival. Viszont ez a történet teljesen másképp is alakulhatott volna, hiszen Brawn szívesen szerződtette volna Alonsót is.

Brawn 2008-ban így nyilatkozott: „Három nagyon gyors versenyző van, akik a Forma-1-ben is bizonyítottak: Lewis Hamilton, Kimi Raikkönen és Fernando Alonso. Ha ezt a három versenyzőt a csapatunk szemszögéből nézzük: éppen a nagy újjáépítésnél járunk.”

Fernando Alonso, Renault Fotó készítője: Hazrin Yeob Men Shah

„Éppen ezért egy olyan versenyzőre van szükségünk, aki erős az autó fejlesztésében, tapasztalt és gyors. Fernandóban pedig mind a három tulajdonság megvan.”

Alonso pedig ajánlatot is kapott Brawntól, de nem élt a lehetőséggel: a Renault csapatánál maradt, ahol 2009-ben egy győzelmet sem tudott szerezni, majd 2010-re a Ferrarihoz igazolt.

De mit érhetett volna el Alonso, ha elfogadta volna a Honda ajánlatát? Ez természetesen csak spekuláció, de a Honda és a Brawn korábbi ügyvezető igazgatója, Nick Fry úgy gondolja, hogy ha elfogadta volna az ajánlatot, ma négyszeres világbajnoknak mondhatná magát.

Fry tehát látszólag azt valószínűsíti, hogy Alonso 2009-ben bajnok lett volna a Brawnnal, majd a későbbi években még egy címet begyűjtött volna az eközben Mercedesszé alakuló csapattal. Fry azt is elmondta, hogy szerinte Alonso kevesebbet ért el az F1-ben, mint amennyit elérhetett volna.

„Ha Fernando jobb döntéseket hozott volna, sokkal jobb eredményeket érhetett volna el. Fernando egy elveszett tehetség lehet.” – mondta Fry.

Sokan nem tudják, de Ayrton Senna 1984-ben egy teljesen más kategóriában is rajthoz állt a Forma-1 mellett. Az akkor még fiatal brazil nem is akárkik mellett versenyezhetett az 1000 kilométeres futamon a Nürburgringen.