Így lehet majd taxival kijutni a Forma-1-es Magyar Nagydíjra

A Formula 1 Magyar Nagydíjat július 19-21. között rendezik, melyet idén is hatalmas érdeklődés övez: teltház, azaz négy nap alatt több mint 300 ezer néző várható a versenyhétvégén. A Hungaroring Sport Zrt-vel kötött megállapodás értelmében a hazánk számára kiemelt jelentőségű sportesemény hivatalos szállítópartnere a FŐTAXI. A taxitársaság autói az M3-as autópálya leállósávjában kialakított VIP-sávot használhatják majd, így aki a taxicéget választja, elkerülheti a várhatóan jelentős forgalmi torlódást. A taxirendelést applikáció, és 0-24 órában elérhető diszpécserközpont is segíti.

A száguldó cirkusz versenyistállói 39. alkalommal érkeznek a Hungaroringre és az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megtelnek majd a lelátók, ezért a futamra érkezőknek érdemes előre megtervezniük a helyszínre történő oda- és visszautazást.

Gyors fuvarrendelés és kényelmes, megbízható utazás a Hungaroringre

A taxitársaság célja a futamra történő ki- és bejutás megkönnyítése. A Hungaroringgel kötött megállapodás értelmében az autók dedikált VIP-sávon közlekednek, így nagyon gyors és egyszerű kijutást biztosítanak a helyszínre. Nagy figyelmet fordítanak továbbá arra, hogy a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsák. A kiváló helyismerettel rendelkező és idegen nyelveket beszélő sofőrök kifogástalan műszaki állapotú, kívül-belül tiszta járművekkel fogadják az utasokat.

A főtaxis sofőröknek nagy tapasztalatuk van a Formula 1-hez kapcsolódó szolgáltatásban, ugyanis az elmúlt években a nyári időszakban egyébként is megnövekedett forgalom mellett a Magyar Nagydíj utasszállítását is segítették. A sportesemény idején és az azt megelőző héten közel százezer fuvart bonyolítottak le, a teljes nyári szezont pedig összesen több mint félmillió fuvarral zárták. A futam külföldi rajongói már néhány nappal a verseny előtt megérkeznek, ezért az F1-et megelőző héten szintén sokan veszik igénybe a taxiszolgáltatást. Ezt segíti, hogy a FŐTAXI nemcsak a Hungaroring, de a Budapest Airport kizárólagos és hivatalos partnere is egyben, és több mint 10 éve nyújt exkluzív kiszolgálást a repülővel érkező utasok számára. Ennek köszönhetően a külföldi látogatók akár közvetlenül a reptérről is megközelíthetik a versenyhelyszínt.

Az utasok - hazánkban egyedülálló módon - több csatornán, kényelmesen, pár másodperc alatt rendelhetnek taxit a FŐTAXI applikációján keresztül, online, vagy telefonon (+36 1 222 2222) a 0-24 órában működő diszpécserközpont segítségével. Az ügyfelek tehát kiválaszthatják a számukra legkényelmesebb rendelési módot.

A FŐTAXI APP segítségével az utas választhat az autók kategóriái közül, előre kalkulálhatja a várható viteldíjat és a taxi érkezésének idejét, továbbá lehetőséget biztosít a fuvar költségének kényelmes rendezésére pár gombnyomással.

A megnövekedett forgalom mellett a környezetkímélő autók alkalmazására is nagy hangsúlyt fektet a társaság. Már a teljes flotta közel egyharmadát elektromos és hibrid autók alkotják, melyek a Főtaxi mobiltelefonos applikációján keresztül is rendelhetőek.

Mennyibe kerül az utazás? Hol találhatók az autók?

Budapest közigazgatási határán belül és kívül is 1.100 forint a FŐTAXI alapdíja, a percdíj pedig 110 forint. A fővároson belül 440 forint a kilométerdíj, a főváros határát átlépve pedig 880 forint. A viteldíj természetesen az indulási helytől és a forgalomtól függ, de a társaság kalkulációja szerint a budai oldalról nagyságrendileg 14-18 ezer forintba, míg a pesti kerületekből 13-16 ezer forintba kerül majd a kiutazás Mogyoródra. Az utazás várható időtartama 30-40 perc lesz.

A Budapesten rendelt autók 5-10 perces kiállási idővel megérkeznek, a visszautazásnál pedig a Hungaroringgel kötött megállapodás szerint az autók a 8-as kapu közelében található taxidroszton várják majd az utasokat