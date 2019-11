Így kezelték a mexikói ritka levegőt az F1-es csapatok

Red Bull Racing RB15, hűtés

A Red Bull ehhez képest egy kicsit eltérő megközelítést alkalmazott, mivel nemcsak hatalmas hátsó hűtési kimenetet használt, hanem úgy gondolkodott, hogy csökkenti a belső hőkibocsátást is, a Honda motorját stabil működési tartományban tartja anélkül, hogy az aerodinamikai teljesítményt nagy mértékben rontaná. A nagy központi kiömlőnyílás minimális szinten tartása mellett a karosszéria felnyitása csökkentette a hőelvezető hatást a környező aerodinamikai felületekre. Ebben a döntésben azt is figyelembe vették, hogy befolyásoló tényező lehet a forgalom is, mivel azzal számolt, hogy a teljes verseny alatt a Ferrarik és Mercedesek társaságában halad majd.