Így készül a nagyon várt F1-es döntött kanyar Zandvoortban: engedélyekre várva

Zandvoortban nagyon gyorsan dolgoznak a szakemberek. Az elmúlt hetekben óriási lépéseket tett meg előre a pálya, hogy később minden a helyére kerüljön a megfelelő tervek szerint. Nem is oly rég még szinte minden fel volt túrva, most pedig már jól látni a kanyaríveket, valamint ezzel együtt a kerékvetők telepítése is folyamatban van.

Ha ezekkel a folyamatokkal végeztek, jöhet az új aszfaltréteg, és pár hét múlva már sokkal inkább látni fogjuk az új vonalvezetést, benne a nagyon várt döntött kanyarral, ahol a versenyzők nyitott DRS-sel mehetnek majd át.

A hivatalos tájékoztatás szerint befejeződtek az ásásokkal kapcsolatos munkálatok, és 1 hónap leforgása alatt hatalmas lépést tettek meg előre. Továbbra is minden a tervek szerint halad, ami azt jelenti, hogy február végéig elkészülnek a pályaszakasszal. Ezt követően pedig a pályát újra használatba vehetik. „Természetesen a külső részen még lesznek munkálatok, de maga a munka legnagyobb része azzal be is fejeződik.”

Michael Masi, az FIA versenyigazgatója már járt a pályán, hogy megnézze a munkálatokat, de a szövetség csak akkor adhatja meg az 1-es fokozatú engedélyt, ha minden a helyére kerül, és az összes munkával végeztek. Ekkor lesz az utolsó ellenőrzés is, röviddel a Holland Nagydíj megrendezése előtt, így a hiba már nem fér bele.

A hivatalos tájékoztatásból az is kiderült, hogy Zandvoort mindenre megkapta az építési engedélyt, de a háttérben még mindig van pár kifogás, amiknek a megoldása folyamatban van. A pályán történő munkálatok azonban teljes mértékben zöld jelzést kaptak. Maga az esemény engedélyének kérelme egyelőre nincs a szervezők kezében, de ez csak puszta formalitás lehet.

Circuit Zandvoort renovation

A kérelmet benyújtották, amit az önkormányzat fog elbírálni. Maga a konzultációs idő rövid ideig tart, és ezt követően állíthatják ki az engedélyt. „Tehát ezen a téren sínen vagyunk.” A közeli tengerparti üdülőhely miatt még mindig morognak a helyiek, de azt mondják, hogy Zandvoort többsége örül a Holland Nagydíj visszatérésének. „Az elmúlt hétfőn Zandvoort lakói összeültek. Természetesen volt néhány gyakorlati kérdés, de nagyon lelkesek voltak. Tehát azt gondoljuk, hogy több mint jó helyzetben vagyunk.”

Circuit Zandvoort renovation

