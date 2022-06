Így került a BMW F1-es programjához Schumacher hatására a fiatal Andreas Seidl

Még mindig felbecsülhetetlen, hogy Michael Schumacher karrierjének mekkora hatása volt más emberek életére, a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl pedig egyértelműen honfitársának tulajdonítja, hogy ma a Forma-1-ben dolgozik.

„Én is egy Schumacher-kölyök vagyok” – mesélte Seidl a Speedcafenak adott interjújában. „Én is az iskolás éveim alatt kezdtem Forma-1-et nézni, 1992-től megállás nélkül. Minden egyes szabadedzést megnéztem, és elemeztem az időeredményeket, már pénteken és szombaton is. Ekkor fogalmazódott meg bennem az is, hogy mérnök szeretnék lenni. Az álmom az volt, hogy F1-es mérnökként ott legyek Monacóban.”

Miután megszerezte Münchenben a gépészmérnöki diplomáját, Seidl elkezdett munkaadó után kutatni, és szerencséjére a BMW is ekkoriban döntött az F1-es projektjéről.

„Azt mondanám, hogy eléggé szerencsés voltam, de tudtam, hogy ha el akarok érni valamit, akkor azért nyomulnom kell. Amikor 98-ban arról olvastam, hogy a BMW is belép a Forma-1-be, már kutakodtam gyakornoki pozíciók után az F1-ben és a többi motorsport kategóriában.”

„Nagyon sok csapatnál próbálkoztam, de persze nehéz bekerülni az F1-be a bizalmatlanság, titkolózás miatt, de amikor a BMW a belépésről döntött, egyszerűen felhívtam Mario Theissent (a BMW motorsport főnökét, aki 2005 és 2009 között a BMW F1-es csapatfőnöke volt). Akkoriban még simán elérted valakinek a hangpostáját, és párszor sikerült közvetlenül is beszélgetnem vele.”

„Annyit mondtam, hogy gyakornok szeretnék lenni, és meg akarom mutatni, hogy a program hasznára válhatok. Legalább kétszer-háromszor nemet mondott, de miután nem álltam le a hívásával, elege lett, és behívott egy interjúra. Megkaptam a gyakornoki pozíciót, és el sem hagytam a helyet” – utalt Seidl arra, hogy egészen 2009-ig, a BMW F1-es projektjének végéig a bajor márkánál dolgozott.

Annak ellenére, hogy Seidl később a BMW DTM és a Porsche LMP programjával is mindent megnyert, amit csak lehetett az adott kategóriában, az F1-ben még befejezetlen ügye volt, ezért nem habozott, amikor megkereste a McLaren.

Juan Pablo Montoya Fotó készítője: BMW AG

„Hiányérzetem volt amiatt, hogy nem nyertünk egyetlen bajnoki címet sem. A 10 évem alatt minden adott volt ahhoz, hogy győzzünk, például 2003-ban (még a Williamsszel) vagy 2008-ban (már a BMW-Sauberrel), de sosem jött össze. Őszintén, ez még a mai napig is kísért, és ezért is akartam visszatérni az F1-be, és tagja lenni annak a generációnak, amely remélhetőleg visszajuttatja az élre a McLarent.”