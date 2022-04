Így kaphat lehetőséget idén az Alpine-nál Piastri

Az ausztrál versenyző az idei szezonban ülés nélkül maradt, miután három egymást követő bajnoki címet szerzett a Formula Renault-ban, a Formula 3-ban és a Formula 2-ben.

Az F2-es bajnoki cím nem volt elég ahhoz, hogy egyből bekerüljön a Forma-1-be, mivel az Alpine ülései foglaltak, Fernando Alonso és Esteban Ocon tölti be a pilóták szerepét. Ez arra késztette a csapatot, hogy Piastrit teszt- és tartalékversenyzői szerepben alkalmazzák.

Rossi azonban határozottan állítja, hogy a kispados év nem fogja hátráltatni Piastri gyors fejlődését, mivel a csapat gyakorlatilag újratervezte a fiatal pilóta szerepét. Ez magában foglalja, hogy Piastri minden tesztelésen és szimulátoros edzésen részt vesz, osztozva a többi versenyzővel, valamint aktív szerepet játszik a versenyhétvégék eligazításain.

„Kiterjedt tesztprogram lesz, sok tesztnap, sok kilométer, sok szimulátor. Általában nem ugyanazok a pilóták végzik az összes tesztnapot vagy szimulátoros munkát, már csak azért sem, mert ez segít abban, hogy különböző nézőpontok legyenek. De úgy érezzük, hogy Oscar valószínűleg többet tud hozni, mint a kevésbé tapasztalt versenyzők a szimulátorban, elsősorban. Többet fog kihozni egy átfogó programból a pályán és a pályán kívül is " - mondta Rossi a Motorsport.com-nak.

„Ráadásul az adatelemzési eligazításáon kicsit mélyebben bevonjuk őt, mint a többi versenyzőt. Más autókat és azok vezetési vonalát is megnézi, és potenciális visszajelzéseket ad arról, hogyan viselkednek az autók, vagy akár a versenyzők, hogyan vesznek be bizonyos kanyarokat és ehhez hasonló dolgokat.”

„Oscar jobb inputot, jobb visszajelzést ad, mert lehet rá támaszkodni. Nem olyan, mintha valaki mondana valamit, és te azt mondanád, hogy igen, persze, mit tudsz te? Szóval rengeteg információt kap, rengeteg tapasztalatot és szakértelmet. Ez sokkal intenzívebb, mint amit egy újonc vagy tartalékos versenyzői program általában kap” – tette hozzá.

A tervek szerint Piastri a szezon későbbi szakaszában részt vesz majd a szabadedzéseken is. Rossi szerint a csapat szerette volna ezt Melbourne-ben bevetni, hogy Piastri hazai futamán feldobja a hangulatot, de az új szabályok és az új vonalvezetés miatt erre nem kerülhetett sor.

„Tetszett az ötlet, nekem is tetszett az ötlet. Nagyszerű történet lett volna. De hogy őszinte legyek, azok az autók vadonatújak. Még mindig meglehetősen törékenyek minden csapat számára. A versenyzők még tanulnak, és mi is tanulunk, így minden szabadedzés, még az FP1 is fontos. A pálya is új. Szóval ez egy tökéletes vihar volt. És nincs sok tartalék alkatrészünk" - mondta.

„Az egy dolog, hogy ha egy tapasztalt pilóta összetöri az autót és bajba kerülünk, de az is egy másik dolog, hogy ezt a nyomást egy újoncra helyezzük, aki bármennyire is tehetséges. Túl sok paraméter szólt ellene. Szóval sajnos úgy döntöttünk, hogy ez a szezon későbbi szakaszában lesz."

„Van néhány futam, ahol lehetséges a bevetése. Olyan futamok, ahol az állandó versenyzőink már rengetegszer jártak. Ez is egy lehetőség. Vannak olyan hétvégék is ahol a tét talán kevésbé lesz nagy – tette hozzá.