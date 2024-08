Így jött rá az RB, mit szúrtak el barcelonai fejlesztésükkel

A VCARB 01 konstruktőri hatodik helyét bebetonozni kívánó fejlesztések végül csak rontották az RB 2024-es autójának egyensúlyát, ezért barcelonai hétvégéjük kifejezetten rosszul sikerült. Egginton részletesen beszélt arról a folyamatról, amivel megállapították, mi lehet a probléma – először a hátsó szárnyra gyanakodtak, de mint kiderült, a padlólemez az, ahol a kanyarokban elmegy a teljesítmény.

A Force India és a Lotus egykori mérnöke a Motorsport.comnak adott exkluzív interjújában elmondta, pár nehéz volt az európai három egymást követő futam alatt kiértékelni a csomagot, főleg, mivel az Osztrák Nagydíj sprinthétvége volt, elégedett azzal, amire rájöttek:

„Volt egy fejlesztés, amivel bizonyos javulást céloztunk meg. Továbbra is dolgozunk, hogy a terhelést leszüreteljük belőle, de még mindig kell egy kis stabilitást biztosítanunk a féktávok elején, hogy jobban forduljon az autó, ezek a dolgok.”

„Egyértelmű volt, hogy nem tudtunk mindent kihozni a csomagból és bár a terhelés, amit vártunk, ott volt, a kanyarok alatt, lassuló sebességnél túlságosan instabil lett az autó. Kétségtelen, hogy a csomagban megvan a várt terhelés, de a vártnál jobban romlott az egyensúly, szóval ezért nem tudtuk kihasználni teljesen.”

„Azonnal úgy döntöttünk, hogy az egyik autóról levesszük a csomagot és Ausztriában egymás mellett teszteljük őket – két szakaszban, mivel a sprinthétvégéken kétszer nyílik a parc fermé. Kétszer is megpróbálkoztunk vele, Silverstone-ra pedig már megvolt az alap aerodinamikai beállítás, amihez a padlólemezből a régi változatot kellett használnunk.”

A padlólemezzel kapcsolatban Egginton kifejtette, hogy annak is voltak olyan részei, amikre a jövőben építhetnek, még ha az első változat nem is vált be. A csapat emiatt csalódott volt, de hozzátette, a régebbi specifikációra váltás ma már a Forma-1 összes csapatának fejlesztési folyamatában ott van opcióként.

„A padlólemez egy egy darabból álló elem, aminek egyes elemei jók voltak, mások nem. Nem lehet sajnos szétválasztani őket. Az első eseményre hozzuk a csomagot, ott rájövünk pár dologra, egyből rájöttünk, hogy valami nincs rendben, megtaláltuk mi az és továbbléptünk, szóval elég jó folyamat volt ez.”

„Nyilván nem örülök, hogy nem tudtuk kihasználni a maximális teljesítményét, de ez még mindig jobb, mintha nem lenne ott a teljesítmény, mindenesetre most kevertünk a beállításokkal. Sokat tanultunk a nem használt padlólemezből is, ami a következő verzión ott lesz, mert voltak olyan dolgok benne, amik használhatóak.”

„A legtöbb csapat megtette ugyanezt egy ponton, naiv lenne azt hinni, hogy az autó minden elemét megtarthatjuk, ha nagyon agresszívan fejleszt az ember, ez teljesen megszokott. Akkor aggódnék, ha minden elemet vissza kellett volna raknunk! Akkor megkérdőjelezném, hogy akarunk-e bármit is ettől a csomagtól, de annak az esélye azért alacsony.”

