Így jött fel Bottas a 20. helyről majdnem a dobogóra: videó

Ez volt Valtteri Bottas eddigi legjobb szezonja a Forma-1-ben, mivel második lett, viszont a pontkülönbség óriási Lewis Hamiltonhoz képest, aki messze több alkalommal tudott nyerni az idény során, és ez jelentős mértékben befolyásolta a finn esélyeit.

Bottas azonban nem adja fel, és szerinte jövőre már olyan formában lehet, amivel megfoghatja a hatszoros világbajnokot. Ez még a jövő zenéje, így nézzük meg, hogy mi is történt pontosan az évadzáró Abu Dhabi Nagydíjon.

Valtteri a győzelemre nem lehetett esélyes, mivel a Brazil Nagydíjon elszenvedett technikai gondja miatt motorcserére kényszerült. Ezzel a rajtrács végére került, ráadásul furcsamód a friss, új motorját is cserélni kellett egy pneumatikus probléma után.

Bottas számára garantált volt a szórakozás, és kiváló munkát is végzett a rajtrács végéről indulván. Egy kis szerencsével még a harmadik hely is meg lehetett volna neki. Ez a 4. hely azonban így is egy remek eredmény a 20. helyről indulva egy olyan pályán, ahol az előzés nehézkes.