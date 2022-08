Így javított egy kör alatt 6 helyezést Verstappen Belgiumban (videó)

A motor- és váltócseréje miatt hiába volt a leggyorsabb Max Verstappen a belgiumi időmérőn, csak a 14. rajtpozícióból rajtolhatott el Spa-Francorchamps-ban, azonban ez sem akadályozta meg abban, hogy a futam végén ő ünnepeljen a dobogó legfelső fokán.

Ebben kulcsszerepet játszott az, hogy egy kör alatt a 8. helyig tudott feljönni, majd a safety car bejövetele is jól jött a holland pilótának, aki gyorsan vadászta le ellenfeleit a felzárkózás közben, és végül 20 másodperc körüli előnnyel győzött.

Még több F1 hír: Kútba eshet a Porsche és a Red Bull együttműködése?

Verstappen futamának első körét az onboard-kamerájából is megtekinthetitek, így azt is, hogy milyen előzéseket mutatott be a győzelem felé vezető úton – már a rajtja is jól sikerült, majd kiváló manővereket mutatott be, illetve kihasználta Alonso és Hamilton ütközését.

A címvédő versenyzőnek ezen a héten is esélye lesz arra, hogy növelje győzelmei számát, hiszen a hétvégén Hollandiában fog versenyezni a mezőny, a menetrendet itt érhetitek el.

Rendkívül váratlan fordulatok jöhetnek az F1-es pilótapiacon, a Red Bullt már értesítették is...