Így javíthatna Bottas szerint az F1 a sprintfutamokon

A Forma-1 tavaly vezette be először a szombati sprintkvalifikációs futamokat, amelyeket azóta is óriási sikerként kommunikálnak a sajtó és a nézők felé, annak ellenére is, hogy az F1 és a Motorsport Network saját kutatása is kimutatta, hogy a szurkolók kevesebb mint fele gondolja úgy, hogy azokkal jelentősen javított a versenyhétvégék izgalmán az F1.

Miután a 2022-es szezon előtt majdnem teljesen földbeálltak a tárgyalások a csapatok és az F1 között a sprintfutamok számáról a pénzügyi nézeteltérések miatt, idén még nem tudták 3-ról 6-ra növelni a sprintversenyek számát, ami az F1 vezetőségén kívül a futamot rendező pályák érdekei is, hiszen 1 helyett 2 versennyel és a pénteki időmérővel tovább tudják növelni a látogatóik számát – éppen ezért még a Hungaroring is nyitott lenne egy sprintfutam tartására.

Az Alfa Romeo versenyzője, Valtteri Bottas azonban úgy véli, hogy ha az F1 tényleg elkötelezett amellett, hogy a sprinteket minél izgalmasabbá tegyék, akkor először őket kéne meghallgatniuk arról, hogy melyik pályákat tartják alkalmasnak egy sprintre.

„Nagyon nagy figyelemmel kell kiválasztani a pályákat a sprintekhez. Itt (Red Bull Ring) sem volt rossz, de lehetett volna jobb pályán is” – idézi Bottast a RaceFans.

Idén eddig Imolában és a Red Bull Ringen tartottak sprintfutamokat, míg tavaly Silverstone és Monza rendezte az első kettő eseményt, Brazília rendez először két egymást követő évben is sprintet, ahol így összehasonlíthatjuk majd a szabályváltozás jelentette különbséget is.

Bottas azt is hozzátette, hogy Silverstone-t kapásból jobb helyszínnek tartja, mint Ausztriát, de azt is elismerte, hogy az Alfa Romeónak idén alapból nem fekszenek a sprintek, ugyanis az autójuk különösen használt gumikon, a hosszabb etapok végén gyorsabb a riválisaiknál.

Ti melyik pályákon tartanátok sprintet? Nem hivatalosan már az F1 is belengette, hogy akármi lesz, jövőre 6 sprintet fognak tartani, így jóval több helyszínben gondolkodhattok.

