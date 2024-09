Így ítéli meg menedzsere Piastri Norris elleni előzését Monzából

A McLaren két versenyzője a futamot egymás mellől kezdte az első sorban, az első pillanattól kezdve feszült csatát vívva. Monza második sikánjához közeledve aztán Piastri kivágta az autót Norris mellé a féktávon. A brit a belső ívet védte a balkanyarban, de Piastri ügyesen megkerülte kívülről, így a következő jobbosban már az övé volt a kanyarcsúcs.

Webber a Formula For Success podcastban azt mondta, Piastri az előzést „kitűzheti tollnak a kalapjába”, azt hangsúlyozva, hogy fiatal protezsáltja már most is képes felvenni a harcot a legnagyobbakkal:

„Időről időre megmutatta, hogy készen áll az élen harcolni a nagyfiúkkal. Ráadásul jól is: tisztelettudóan, keményen és tisztán. Ezt ismét láthattuk hétvégén Monzában a négyes kanyarban, ahol betette az autót, abszolút briliánsan fékezett és ahogy szokta, befejezte az előzést, újabb tollat tűzhet a kalapjába ezzel.”

A jelenleg az egyéni pontversenyben negyedik Piastri több mint száz pontra van az élen álló Max Verstappentől, azonban így is van matematikai esélye a bajnoki címre. A 23 éves pilóta helyzetét bonyolítja azonban csapattársa, Norris erős teljesítménye, aki bár a szezon európai szakaszában alulmaradt Piastrival szemben, továbbra is erős kihívó.

A McLarenen belüli dinamika egyre bonyolultabb lesz, miután mindkét versenyző megmutatta, mire képes. Monzában a McLaren hagyta, hogy pilótái szabadon versenyezzenek a csapat „Papaja-szabályai” szerint – melyek egyesek szerint meg is buktak. Ez a megközelítés rövid és hosszútávon is érdekes helyzetet eredményezhet.

Webber dicsérte Piastri megközelítését, rámutatva, milyen alacsony a „javítási költsége” és hogy mennyire kivívta a többi versenyző tiszteletét: „Ahogy versenyez, hétről-hétre, hihetetlenül alacsony a javítási költsége. Szerintem a többi pilóta, akikkel már az utánpótlásban is versenyzett, tiszteli őt.”

Menedzsere szerint Piastri nem akarja, hogy magasztalják, azt akarja, hogy a pályán mutatott teljesítménye beszéljen magáért: „Azt akarja, hogy tiszteljék, nem azt, hogy megtapsolják, mint mi tesszük most. Ki akarja érdemelni ezt, a pályán akar beszélni. Ezt az elmúlt öt évben nagyon is jól tette.”