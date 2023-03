Így ismerte fel Alonso az AMR23 gyengeségét Hamilton és Sainz ellen csatázva

Alonso álomszerűen kezdte az évet az Aston Martinnal, a harmadik helyen ért célba Szahírban. Bár az első körben az ötödikről visszacsúszott a hetedik pozícióba, folyamatosan küzdötte fel magát az 57 körös futam alatt.

Alonso a 10-es kanyarban előzte meg Lewis Hamiltont, míg Carlos Sainz a 11-esben esett áldozatául manőverének. Bahreinben a leggyakoribb előzési pontok az első és a negyedik kanyar, de Alonso elmondta a verseny után, neki más megoldás után kellett néznie:

„Nem vagyunk túl gyorsak az egyenesben szerintem, szóval általában normál esetben az egyes és a négyes kanyart nézed ki magadnak előzésre. Én viszont Lewist a tizedik, Carlost a tizenegyedik kanyarban előztem meg, mert nem volt az autó elég gyors az egyenesben.”

„Kénytelenek voltunk a tízes és a tizenegyes kanyar előtt próbálkozni és odáig kifárasztani őket. Azt hiszem Lewis esetében nagyobb volt a meglepetés, mert a tízes kanyarban egyáltalán nem szokott senki előzni.”

„Carlos is majdnem megvolt a tízesben, de végül lezárta az ajtót, de a tizenegyesbe jobban estem be végül. Mindenesetre ezen dolgoznunk kell majd, mert nyilván mi is szeretnénk a hosszú egyenesekben előzgetni, ahogy mindenki más.”

Alonsónak talán az elmúlt egy évtizedben most van a legerősebb autója, miután az elmúlt években a McLarennel és az Alpine-nal a középmezőnyben kellett küzdenie. Most, hogy ismét megízlelte az élmezőny ízét, Alonso elárulta, hogy ez sokkal nagyobb adrenalinlöketet ad, mint az eddigiek:

„Nyilván jobban élvezem őket, mert én kerültem ki belőlük győztesként. Minden csatában ez a cél. Mindenki azt mondja, hogy mindenhol ugyanolyan harcolni, de az élmezőnyben, remek pilótákkal, bajnokokkal, sokkal intenzívebb, sokkal több adrenalint ad. Nem akartam hibázni vagy kiütni valakit, mert a 12. helyen nem veszítesz semmit, de ma nagy dolgokért harcoltunk és boldog voltam.”

„Nagyon jó volt az autót vezetni. Valószínűleg ez volt az erősségünk a tesztek alatt. Most, bár a verseny nagyon hosszúnak tűnt, az utolsó tíz körben alig vártam, hogy már lássam a kockás zászlót és felállhassak a dobogóra, de nagyon jó volt vezetni és akár még egy órát szívesen kint maradtam volna a pályán egyedül.”

Egy volt Forma-1-es pilóta is kielemezte Alonso bátor előzéseit.