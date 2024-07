Így igazították a Forma-1-es csapatok a belga pálya követelményeihez a szárnyakat

A változások célja, hogy terhet vegyenek le a szárnyakról a máshol használt beállításokkal ellentétben, hogy kisebb legyen a leszorítóerő és a légellenállás – ez elsősorban az első és harmadik szektorban segít. Azonban nem lehet túlságosan csökkenteni ezeket, ugyanis gondolni kell a kanyargós második szektorra is.

Az első szárny változtatásai esetében elsősorban a felső szárnylapokat nyírják meg a csapatok a hátsó szélük felé és ennek megfelelően alakítják az autó hátsó részét is. A Ferrari ki is fejezte az új alkatrészekről szóló dokumentumban, hogy több opció is a rendelkezésükre áll, hogy a pénteki edzések alapján megfelelő döntéseket tudjanak hozni.

Ferrari SF-24 technical detail Fotót készítette: Giorgio Piola

Az autók hátsó részén történt változások mindig szembeötlőbbek és elsősorban arról szólnak, hogy a csapatok változtatják, hogy a szabályok szerint megengedett terület mekkora részét töltik ki a hátsó szárny egyes elemei. Emellett a szárny körmönfontabb dizájnelemeit is próbálják átszabni, hogy csökkentsék a leszorítóerőt és légellenállást.

Aztán ott vannak még a gerendaszárnyak, melyeket szintén figyelembe kell venni a specifikációk kiválasztásakor, a csapatok ezekből is a kevésbé terhelt darabokat választják. Vannak, akik a már meglévő arzenáljukból választanak olyat, ami a legjobban illik a kiválasztott hátsó szárnyhoz.

A Ferrari esetében az új hátsó szárny sokban hasonlít az alább látott darabra, melyet tavaly mutattak be, szintén Spában, hasonló a vezérsík és a felső szárnylap is, így keresik a megfelelő leszorítóerő-szintet. Visszatér a hátsó szélen a félkör alakú beesés is.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 rear wing detail Fotót készítette: Giorgio Piola

Az látható azonban a csúcsszekció és a szárnyvéglap találkozásánál, hogy a Ferrari filozófiája változott. A tavaly használt, felgöngyölt tartóelem később ritkán jött vissza, míg az idén a más leszorítóerejű szárnyakon használt megoldásuk (lásd címlapképünket) inkább a riválisokat követi, a csúcsszekció alsó része ugyanis ki van itt téve a légáramlatoknak.

A McLaren új hátsó szárnya is hasonló trendet követ, egy félkör alakú bemetszés található a felső szárnylap hátsó szélén, azonban az idei szezonban az tűnhetett fel, hogy a bemetszés mérete náluk a szárnylap méretével együtt változott.

Hasonló a helyzet a csúcsszekciónál, melynek a csapat a dőlésszögét és alakját változtatja a különböző specifikációjú szárnyakon annak érdekében, hogy megfelelően működjön együtt a felső szárnylappal és a szárnyvéglap hátsó sarkába vágott réssel.

McLaren MCL38 technical detail Fotót készítette: Giorgio Piola McLaren MCL38 diffuser Fotót készítette: Giorgio Piola

Emellett egy új, egy elemből álló gerendaszárnyat hoztak Belgiumba, melynek külső része kevésbé terhelt, mint az eddigi változatok voltak. Nem csak a hátsó szárnnyal együttműködve fog ez megfelelő szintű leszorítóerőt és légellenállást termelni, de a fékvezeték átalakításával is járt. Emellett az általában a szárnyvéglap külső részének alján szereplő kitüremkedést is eltüntették, ami tovább módosítja a légáramlatok útját ezen a területen.

RB F1 Team VCARB 01 technical detail Fotót készítette: Jake Boxall-Legge RB F1 Team VCARB 01 technical detail Fotót készítette: Jake Boxall-Legge

Talán a legextrémebb hátsó- és gerendaszárnnyal az RB jelentkezett, a VCARB01 egy olyan megoldást villantott, amit inkább Monzában várnánk a csapatoktól. A hátsó szárny lelapított vezérsíkjához egy hasonlóan alacsony dőlésszögű felső szárnylap csatlakozik, ívelt hátsó széllel, míg a szárnyvéglap felső hátsó kivágása is sokkal nagyobb a szokásosnál. A gerendaszárny két síkból áll, de ezek is jelentősen lelapítva a többi opcióhoz képest, ami a csapat rendelkezésére áll.