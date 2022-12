Így fordította meg az Aston Martin a rossz koncepcionális döntése után is a 2022-es szezonját

Miközben az Aston Martin Silverstone-ban hamarosan elfoglalja a frissen felépített gyárát, a neves mérnökökkel kiegészült csapat autója a pályán is óriási változáson esett át a 2022-es Forma-1-es szezonban.

A Motorsport.com technikai szakértőinek, Matt Somerfieldnek és Giorgio Piolának elemzésein keresztül immár egyesével bemutatjuk, hogyan alakultak át a 2022-es szezonban a legtöbbet fejlesztő csapatok autói, kezdve a konstruktőri bajnokság 7. helyét megszerző Aston Martinnal.

Aston Martin front comparison

A 2022-es szezont az Aston Martin egy magasra húzott oldaldobozú autóval kezdte, amelyet mindenkinél jobban alávágtak, hogy a Ferrari (sikertelen) dupla padlólemez koncepcióját megidézzék a 2022-es szabályrendszerben is. Az oldaldoboz tetejét ők is az idén visszatérő hűtőkopoltyúkkal látták el, az oldalsó légbeömlőt pedig a lehető legelőrébb tolták, a négyzetes kialakítása pedig igen egyedinek bizonyult a szezon elején.

Bár az AMR22 nem volt egy kiemelkedően erős autó a szezon alatt, a kiscsapat mérnöki zsenialitása, amely az előző szabályrendszer alatt rendszeresen a középmezőny élére repítette őket, ismét megmutatkozott.

Aston Martin AMR22 double T tray detail Photo by: Aston Martin Racing

A 2022-ben egyik legtöbbet lemásolt megoldás, az utascella alatti dupla splitter-szárny (fehér nyilak) is az ő érdemük, amit nem szégyenkezve már a februári bemutatójukon felraktak az autójukra.

Aston Martin AMR22 wing mirrors detail Photo by: Aston Martin

Miután a Mercedes gyorsan bebizonyította, hogy mennyire szabadosan engedi értelmezni az FIA a visszapillantó tükrök tartóira vonatkozó szabályokat, az Aston Martin is azonnal egy terelőelem elhelyezésével kezdte a 2022-es szezon második, bahreini előszezoni tesztjét, ami kis erőfeszítés mellett növelte az autó aerodinamikai teljesítményét.

Aston Martin AMR22 Comparison Photo by: Uncredited

Az előszezoni teszteken szerzett tapasztalataik alapján picit faragtak az oldalsó légbeömlő formáján, amivel az alávágás tulajdonságaira is hatással volt.

Aston Martin AMR22 rear wing comparison Photo by: Uncredited

A csapat Szaúd-Arábiában tesztelte először az alacsony leszorítóerőt igénylő pályákra szánt hátsó szárnyát, amelynek a méretbeli eltérés mellett jóval agresszívebben formázták az első elemét, kialakítva a „kanál” formát.

Aston Martin AMR22 rear wing comparison Photo by: Uncredited

Ausztráliára már a harmadik hátsó szárnyukkal is elkészültek, amely átmenetet jelentett a bahreini és a szaúdi megoldás között. Ez a szárny a korábban látottakhoz képest egy teljesen egyenes kialakítással érkezett, megidézve az előző szabályrendszer szellemét.

Aston Martin AMR22 floor comparison Photo by: Motorsport Images

Imolára a delfinezéssel és a pattogással még mindig harcoló csapat áthelyezte a padlólemez-merevítőjét, hogy nem sokkal a kick-line mögött csökkentsék az elem hajlékonyságát.

Aston Martin AMR22 Halo winglets Photo by: Uncredited

Az Aston nem félt a glóriára aggasztható szárnyakkal játszani 2022-ben sem, mindegyikkel a pilótafülke körüli légáramlatokat próbálták irányítani.

Aston Martin AMR22 new layout Photo by: Giorgio Piola

A csapat a Spanyol Nagydíjra készült el a legnagyobb 2022-es fejlesztési csomagjával. Az oldaldoboz formájának megváltoztatása mellett a hasonlóan gondolkodó Williamshez képest még a hűtőradiátorokat is átpozicionálták.

Aston Martin AMR22 engine

A Red Bull hatása letagadhatatlan volt az új borítás bemutatása után, a Coanda-rámpa mellett még azt az elválasztó vonalat is elkészítették, amit a Red Bull a bahreini előszezoni teszt utolsó napján leplezett le, azonban a Red Bull felülről nyitott oldalsó beömlőjét nem akarták, vagy ami még valószínűbb, az oldalsó becsapódásgátlók elhelyezése miatt nem is tudták átvenni.

Aston Martin AMR22 side detail Photo by: Giorgio Piola

A Venturi-csatornák bejáratánál a Red Bullhoz hasonlóan a két legkülső függőleges terelőelemet egymás mellé helyezték, azonban míg a Red Bull levetkőzte ezt a megoldást, az Aston Martin ezzel a padlólemezzel fejezte be a szezont.

Aston Martin AMR22 brake duct detail Photo by: Giorgio Piola

A Brit Nagydíj előtt apró szárnyak sorát kapta az AMR22, amelyekkel a hátsó fékek hűtésének hatékonyságát is javították.

Aston Martin AMR22 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

A Magyar Nagydíjon is meglepte a mezőnyt az Aston Martin, amikor bemutatták a legújabb hátsó szárnyukat. A szárny ügyesen kijátszotta a szabályok eredeti céljait, miszerint ne tudják a csapatok a vízszintes szárnyelem fölé húzni az oldallapot. A két elem csatlakozási pontjánál előírt rádiuszt azonban az Aston Martin ki is töltötte, azonban magát a megnövekedett felületű szárnylapot alacsonyabban helyezték el. A megoldást 2023-ra be is tiltotta az FIA.

Aston Martin AMR22 rear wing detail Photo by: Giorgio Piola

Olaszországban vetették be élesben először a mezőny egyik legradikálisabb alacsony leszorítóerős hátsó szárnyát, amelynek az alsó és a fölső elemét is meghajlították középen.

Aston Martin AMR22 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Utoljára a Szingapúri Nagydíj előtt nyúltak az AMR22-höz, amikor a padlólemez szélét módosították. Az új elrendezés szellemi atyja ismét az RB18 volt, olyan, azóta elterjedt megoldásokkal, mint a nyelvként kilógó szárny, vagy a hátsó kerék előtti „egérlyuk”, amelyet a delfinezés megakadályozására honosítottak meg a csapatok.