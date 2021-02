Így fogja hívni a Red Bull a motorjait

Hétfőn végre hivatalossá vált, hogy a Red Bull megállapodott a Hondával a japánok motorprogramjának átvételéről, így a milton-keynes-i csapat a jövőben a saját motorrészleget alapít.

A csapat már korábban is használt átnevezett motorokat, a legutóbb TAG-Heuer néven futtaták Renault erőforrásait 2016 és 2018 között, miután megromlott a kapcsolatuk a francia gyártóval.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner a bejelentésüket követő sajtótájékoztatón, ahol részt vett a Motorsport.com is, kitért arra, hogy milyen néven kívánják forgalmazni a Hondától átvett motorokat:

„Ezek Red Bull motorok lesznek. Ugyanúgy, ahogyan a Mercedesnél Mercedes motor van, a gyári csapat része lesz a motor is, szóval ez egy Red Bull motor lesz. Szerintem most nem vagyunk még rákényszerülve egy külső partner segítségére, szóval magunk dönthetünk a névadás felől.”

„Természetesen, ha érkezik egy izgalmas partner, akkor jogos lesz komolyan venni ezt a lehetőséget, legyen az egy másik motorgyártó, vagy mondjuk egy akkumulátorgyártó, akármilyen partner. Az számít igazán, hogy a motorok milyenek.”

Horner azt is elárulta, hogy hogy a Red Bull most kezdik majd a Red Bull infrastruktúrájának bővítését a Milton-Keynes-ben található gyárukban, hogy mindent előkészítsenek a motorok befogadásához.

„Természetesen a Honda operációs központját szinte teljes mértékben megörököljük majd, ami szintén itt van Milton-Keynes-ben. Ez jó alapokat ad nekünk, mivel már most ismerjük a mérnökök nagy részét, szóval őket átvesszük majd az új céghez.”

„Most alakítunk ki pár új szerepkört, amit az elkövetkező hónapokban kell majd feltöltenünk. Olyan megállapodást kötöttünk a Hondával, amivel időt nyerünk ahhoz, hogy a megfelelő embereket találjuk meg a megfelelő pozíciókba.”

A 2020-as szezon elején vált szabadúszóvá a Mercedes zseniális motormérnöke, Andy Cowell, aki a Ferrari ajánlatát is visszautasította, azonban Horner elmondása szerint a Red Bullhoz sem igazol.

„Az, amit ő elért az elmúlt 10 évben a Mercedesszel és a HPP motorrészleggel, az lenyűgöző. Nagy szerepet játszott abban, hogy a Mercedes ott van ma, ahol. Ennek ellenére úgy tudom, hogy most egy Forma-1-en kívüli szerepkört keres magának.”

Miután 2022-től a Red Bull is hivatalos motorgyártónak számít majd, a szabályok értelmében akár arra is kötelezhetik őket (de a sorban csak a Renault után), hogy más csapatnak is szállítsanak erőforrásokat.

„Azzal, hogy elvállaltuk a motorgyártói szerepet, tartjuk magunkat az erre vonatkozó szabályokhoz is, szóval ebben a tekintetben nem fogunk mi sem különbözni más gyártóktól” – zárta Horner.

