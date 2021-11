Így fest a sprintfutam rajtrácsa Hamilton büntetését követően

A Mercedesnek lehetősége lett volna arra is, hogy Lewis Hamilton a bokszutca végéről rajtoljon, amennyiben változtatni szerettek volna a W12 beállításain, azonban hivatalosan is megerősítették, hogy ezzel nem éltek, Hamilton a rajtrács végére fog felállni.

A mai sprintfutam 24 körös lesz, és ahogyan eddig is, most is az első 3 fog pontot kapni 3-2-1 sorrendben.

1 Max Verstappen

2

Valtteri Bottas

(Mercedes) 3 Sergio Pérez

4

Pierre Gasly

(AlphaTauri) 5 Carlos Sainz

6

Charles Leclerc

(Ferrari) 7 Lando Norris

8

Daniel Ricciardo

(McLaren) 9 Fernando Alonso

10

Esteban Ocon

(Alpine) 11 Sebastian Vettel

12

Juki Cunoda

(AlphaTauri) 13 Kimi Räikkönen

14

Antonio Giovinazzi

(Alfa Romeo) 15 Lance Stroll

16

Nicholas Latifi

(Williams) 17 George Russell

18

Mick Schumacher

(Haas) 19 Nyikita Mazepin

DSQ

Lewis Hamilton

(Mercedes)

Hivatalos: Hamiltont kizárták a pénteki időmérőről