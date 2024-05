Így fest a frissített F1-es Ferrari Imolában! (képek)

Több csapat is komoly fejlesztésekkel készült az Emilia-Romagna Nagydíj hétvégéjére, ami a szezon első európai fordulója a Forma-1-ben – e csapatok közé tartozik a Ferrari is.

A maranellói istálló múlt héten Fioranóban ki is próbálta a fejlesztéseit, a következő napokban pedig kiderül, mire megy az olasz istálló, miközben az Aston Martin és a Red Bull is készül újdonságokkal, a McLarennél pedig Piastri is megkapta a teljes miami csomagot.

A lenti galériában pedig megnézhetitek, hogyan néz ki az imolai garázsban a Ferrari SF-24-es, amely továbbra is azért küzd, hogy minél közelebb kerüljön a Red Bullhoz – idén a Ferrari 1, a Red Bull 4 nagydíjgyőzelemnél jár.

Eközben a Sky-kommentátor szerint futamgyőztes pilóta váltja Verstappent a Red Bullnál, míg a Ferrari-főnök nagy reményeket fűz Hamilton érkezéséhez.