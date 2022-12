Így fejlesztettek 2022-ben az F1-es kiscsapatok

A konstruktőri bajnokság három utolsó helyezettje közül csak az egyik tudta megkavarni 2022-ben a Forma-1-es középmezőnyt, azonban éppen ez a csapat fejlesztett legkevesebbet az idei szezonban.

Matt Somerfield és Giorgio Piola elemzésein keresztül a 2022-es szezon lezárultával be szeretnénk mutatni az idei fejlesztési versenyt, amelynek egyértelmű vesztesei lettek a konstruktőri bajnokság utolsó helyezéseit elfoglaló csapatok.

Williams

A költségsapka, a 2021-es reménysugár, és az új csapatvezetés jó alapokat adhattak volna a Williamshez ahhoz, hogy még egy lépést tegyenek a középmezőny felé, amelynek utoljára 2016-ban voltak tagjai, ehelyett azonban ismét a csapat kilátástalanságának körülményeit elemezzük.

Williams FW44 floor cut Photo by: Giorgio Piola

Az FW44 a szezon elején teljesen egyedi oldaldoboz-kialakítással rendelkezett, azonban a meredek rámpa, amely egy nyitott hátsó lyukkal kiegészülve a padlólemez tetején keresztül vezette az áramlatokat a diffúzor fölé, egyáltalán nem teljesített a hozzá fűzött reményeknek megfelelően.

Williams FW44 open vs closed sidepod Photo by: Giorgio Piola

Az eredeti oldalsó légbeömlő még az oldalsó becsapódásgátlót is magába foglalta, azonban ez a kialakítás is átalakult a szezon során.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

A Williams Szaúd-Arábiában helyezett fel először fém merevítőt az autójára, amivel a padlólemez szélénének hajlékonyságát kontrollálták a csapatok.

Williams FW44 front wing detail Photo by: Uncredited

A 2022-es szezonban a csapatok csak nagyon ritkán nyúltak az autó összteljesítményét kevésbé befolyásoló első szárnyhoz, a Williams azonban egy újjal készült a Spanyol Nagydíjra.

Aero paint on the rear of Nicholas Latifi, Williams FW44 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ahogyan az a flow-vis festék puszta mennyiségéből is jól látszik, a Williamsnek ismét korrelációs problémákkal találkozhatott a pályáról és a szélcsatornából kapott adatok között.

Williams FW44 side view comparison2 Photo by: Giorgio Piola

A Williams a Brit Nagydíjra jelentősen átalakította az autóját. A Red Bull inspirálta, de annál jóval fapadosabb Coanda-rámpás oldaldoboz mellett a Venturi-csatornák bejáratánál elhelyezett függőleges terelőelemeket is átalakították. Érdemes megjegyezni, hogy a Williams a hűtőradiátorok elhelyezésén az Aston Martinnal ellentétben nem változtatott, de a motorborításra vágott hűtőkopoltyúkat természetesen hozzáigazították az új oldaldobozhoz.

Williams FW44 new sidepods and floor Photo by: Uncredited

A Williams padlólemez-széle a riválisaikhoz képest továbbra is puritán maradt, ami részben megmagyarázhatja, miért panaszkodtak a versenyzőik még a szezon végén is arra, hogy az FW44 jóval kevesebb leszorítóerőt termel, mint a rivális autók.

A Williams nem éppen jó alapokkal készül 2023-ra, és hiába szigorú a keretrendszer, 2017-hez hasonlóan ismét nagyon mélyről indulnak ahhoz, hogy belátható időn belül utolérjék nem hogy az él, de a középmezőnyt.

AlphaTauri

Az AlphaTauri 2022-es autója a korábbinál kevesebb Red Bull-alkatrészből készült, azonban ez önmagában még nem magyarázza azt, hogy miért maradtak el azok a kiemelkedő villanások, amik 2020-ban és 2021-ben jellemezték a csapatot.

Az AlphaTauri is egy kanál alakban meghajlított hátsó szárnnyal kezdte a 2022-es szezont, amin Szaúd-Arábiára már módosítottak is, hogy az jobban alkalmazkodjon a gyorsabb pálya követelményeihez.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A csapat Imolában módosított először a padlólemez külső részén, amelyet ekkor még csak a külső merevítővel rögzítettek, és nem használták a Red Bull jégkorcsolyás kialakítását.

AlphaTauri AT03 rear detail Photo by: Uncredited

Az új nagy leszorítóerős hátsó szárnya a Spanyol Nagydíjra készült el a csapatnak. Jól látni, hogy a fehér festék már nem került fel az új szárnyra, miután minden felesleges grammtól megpróbálták megfosztani a túlsúlyos autót.

AlphaTauri AT03 technical detail Fotó készítője: Luke Smith Alpha Tauri AT03 rear Fotó készítője: Giorgio Piola AlphaTauri AT03 technical detail Fotó készítője: Luke Smith

A Francia Nagydíjon az AlphaTauri módosított az AT03 padlólemezén és diffúzorán is, azonban egyik változás sem járult hozzá jelentősen az autó teljesítményének megváltoztatásához. A glória csatlakozási pontjai mögött kiszélesítették a motorborítást is, hogy a levegő egy szélesebb rámpát tudjon követni a derékszárnyak irányába.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Áramlásjelző festék az AT03-on a Hungaroringen. A csapat leszorítóerő után kutatva tovább módosított a Spanyol Nagydíjon már bevetett hátsó szárnyon.

AlphaTauri AT03 nose detail Photo by: Giorgio Piola

Az AlphaTauri utoljára a Szingapúri Nagydíj előtt módosított az autóján, ahol felkerült arra az újratervezett orrkúp. Egészen addig az orrkúp a legelső szárnyelem alá lógott, ezt az elrendezést egyedül az AlphaTauri használta a mezőnyben.

AlphaTauri AT03 front wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Alulról szemlélve a szárnyat jól látszik, hogy az új első szárny is csúcsos hegyet növesztett, amivel alaposan megváltoztatták a légáramlatuk útját, valamint a szárny alatti és fölötti nyomásgradienst is.

Az AlphaTauri ezekkel a fejlesztésekkel sem került vissza a középmezőnybe. A csapattól távozó Pierre Gasly elmondása szerint amellett, hogy a Red Bulltól eltérően nem tudták ledolgozni a súlyfeleslegüket, különösen az autó első tengelye volt lusta, de ami különösen lesújtó volt neki is, hogy egyetlen olyan tulajdonsága sem volt az autónak, ami idén kiemelkedett volna a mezőnyből.

Haas

Haas VF-22 details Photo by: Haas F1 Team

A továbbra is a legkisebb csapattal és költségvetéssel operáló Haas logikusan teljesen feláldozta a 2021-es szezont a 2022-es autójuk oltárán, és a barcelonai előszezoni teszten az egyik legkiforrottabb autóval gurultak pályára, olyan „korát megelőző” megoldásokkal, mint a motorborítás gerincén futó hűtőnyílásokkal, vagy a halora aggatott terelőszárnyakkal.

Haas VF-22 details Photo by: Haas F1 Team

A Haas recés első szárny oldallapja is teljesen egyedi volt, ahogyan az Y-alakú szárny is annak a szélén, ami sehol máshol nem jelent meg a mezőnyben.

Haas VF-22 floor fences Photo by: Uncredited

A csapat elmondása szerint részben azért nem fejlesztettek a szezon derekáig, mert minél jobban maximalizálni akarták az eredeti csomagban rejlő potenciált, de nem mehetünk el a tény mellett, hogy az év elején elveszítették azt a főszponzort, akik 2020-ban kihúzták a csőből a csapatot, és akiknek a kedvéért az orosz zászlóba bújtatták eredetileg az autót.

Haas VF-22 new sidepods, Hungarian GP Photo by: Giorgio Piola

A Haas egyetlen nagy fejlesztési csomagja a Magyar Nagydíjra készült el, amelynek keretein belül alaposan átdolgozták a Venturi-csatornák bejáratát is, ejtve a bejárat fölé magasodó terelőelemeket, amelyek az év elején a Ferrarit és a Williamset is jellemezték.

Haas sidepod comparison Photo by: Uncredited

Külső szemlélőként még könnyebben észrevehető változás volt, hogy átvették a Ferrari babafürdető oldaldoboz-kialakítását, egyedüliként a mezőnyben. ahogyan az oldalról is látszik a zöld vonal mentén, valamint szemből a sárga vonalat követve, alaposan megváltozott az oldaldoboz formája. A formai változáshoz köthető az is, hogy az első szárny oldallapján elhelyezett terelőelemet módosították. A csomag célja az, hogy az első kerekek generálta turbulens légáramlatot még hatékonyabban tartsák távol a padlólemeztől és a diffúzortól.

Mivel jövőre is ugyanúgy Ferrari-alkatrészekből fognak építkezni, nincs okunk kételkedni abban, hogy a 2023-as szezon elején is veszélyes lehet a középmezőnyre a télen rendszeresen jó munkát végző csapat, a kérdést az jelenti majd, hogy a Moneygram tőkeinjekciójával év közben is tartani tudják-e majd a lépést a középmezőny többi feltörekvő versenyzőjével.